محافظ الفيوم: 200 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال أسبوعين

قال الدكتور أحمد الأنصارى ، محافظ الفيوم ، إن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات الإحترازية ، الطبية لمواجهة فيروس كورونا .





وكشف أحمد الأنصارى ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، عن رصد المحافظة عدد 200 حالة تعد على الأراضى الزراعية خلال أسبوعين وهو ما يعد رقما صادما والذى يعود لـ اعتقاد متعدى الأراضى الزراعية بأن الدولة منشغلة ب إجراءات فيروس كورونا وهو ما ثبت عكس صحته ب تيقظ أجهزة الدولة خلال هذه الفترة فيما يختص ب تعديات الأراضى الزراعية .





ولفت ، إلى أن محافظة الفيوم قد أطلقت 24 مارس من الشهر الماضى مبادرة ايد واحدة ضد الكورونا ، بدأت مشاركة 200 شاب متطوع ووصلت الآن 5 آلاف شاب يعملون على نشر الوعى بين أبناء المحافظة بشأن الالتزام بالوقاية الصحية والسلامة والحد من التجمعات والالتزام بقرار حظر التجول .





وأوضح محافظ الفيوم ، بأن المبادرة شملت أيضا جمعيات المجتمع المدنى ، والأحزاب ، وشباب الجامعات ، مشيرا إلى أنها لاقت قبولأ بمجرد أن أطلقتها المحافظة .





وأشار محافظ الفيوم ، لقيامه باجتماعات عمل مكثفة بمشاركة أطباء جامعة الفيوم ، ومديريات الصحة بالمحافظة للتأكيد على تداول كافة البيانات الخاصة بالحالة الصحية للمواطنين تماشيا مع بيانات وزارة الصحة ، ومنظمة الصحة العالمية .



