كورونا ساهم في الحد من الجرائم الدموية

أدت المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد إلى وجود هدنة بين زعماء عصابات مدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا، الموصومة بتصاعد معدلات الجريمة، بعدما أوقفوا الحروب فيما بينهم من أجل جلب الطعام للعائلات.





وفي ظل خضوع جنوب إفريقيا لحالة إغلاق في محاولة لمنع تفشي الوباء، يعاني العديد من المواطنين من أجل كسب قوتهم والحصول على احتياجاتهم، وبالتالي فعل وباء كورونا ما عجزت عنه قوات الشرطة والجيش.





وبدلًا من بيع المخدرات وسرقة المواطنين، تقوم العصابات المتصارعة في توفير إمدادات الغذاء للعائلات الجوعى، وتسود حالة ارتياح في المدن من وقف إطلاق النار والهدنة القائمة حاليًا بسبب الإغلاق.





ويوفر وقف إطلاق النار المؤقت بين العصابات بصيصًا من الأمل في أن يأتي الفيروس بتغيير دائم في بعض الشوارع الأكثر خطورة في العالم.



