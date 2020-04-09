سوزوكي أرتيجا بسعر جديد خلال أبريل 2020| تعرف عليه

تتوافر في السوق المصري 4 طرازات من سيارات سوزوكي يطلقها وكيل السيارة اليابانية مودرن موتورز من بينها سيارة سوزوكي ارتيجا الشهيرة، إليك آخر أسعارها لعام 2020 وخلال أبريل الجاري.



اسعار سوزوكي ارتيجا

تقدم السيارة الهاتشباك العائلية سباعية المقاعد بفئة واحدة من التجهيزات يبلغ سعرها 260.000 جنيه، وتعمل بمحرك سعته 1400 سي سي يعطي قوة 90 حصان متصل بناقل حركة اوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

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مميزات سوزوكي ارتيجا

- السيارة تسع لـ7 ركاب بمقاعد مؤمنة وأحزمة أمان.

- خزان الوقود في السيارة كبير.

- معدل استهلاك السيارة للوقود مُمتاز، حيث تستهلك 6.6 لتر لكل 100 كم.

- المساحات الزجاجية الجانبية واسعة ومناسبة للعائلات بشكل كبير

- مساحات التخزين داخل السيارة كبيرة، ولكن مساحة الشنطة الخلفيه تصل الي 135 لتر.

- تصميم جيد للسيارة.