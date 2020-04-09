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حوادث

حريق بمولد كهرباء أعلى بنك مصر فرع المنشاة في سوهاج

الخميس 09/أبريل/2020 - 09:26 ص
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
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خالد رياض

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي حريق نشب بمولد كهرباء بمدينة المنشاة بسوهاج، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بأحد. 


وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بنشوب حريق أعلى فرع بتك مصر بمدينة المنشاة، وبالفحص تبين نشوب حريق بمولد كهرباء أعلى سطح بنك مصر "فرع المنشاه"، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات". 


بسؤال "بدري.ج.ع" 34 عاما موظف أمن بالبنك ويقيم بندر المنشاه رجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بالمولد، وذكر أن المولد الكهربائي يستخدم كمصدر بديل للطاقة الكهربائية في حالة انقطاع التيار الكهربائي وأضاف باحتراق الأسلاك الداخلية للمولد، ولم ينتج عن ذلك أي تلفيات أخرى ونفى الشبهة الجنائية. 


وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

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