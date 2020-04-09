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إعلامية تطالب حماية المستهلك بالتصدي لجشع تجار المستلزمات الطبية

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:48 ص
خلود زهران
خلود زهران
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شيرين عادل
قالت الإعلامية خلود زهران، إن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا سواء بتنفيذ الإجراءات الوقائية، أو تطبيق جميع سبل ردع كافة المخالفات الخاصة برصد حالات التعديات على الأراضي الزراعية أو غيره.

واستنكرت الإعلامية خلود زهران خلال حلقتها ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، جشع بعض التجار ومغالاتهم لأسعار المستلزمات الطبية واستغلال آلام المواطن لتحقيق ربح مادي.

وطالبت جهاز حماية المستهلك التصدى بشكل رادع لكل شخص تسول له نفسه بالمتاجرة بآلام المرضى والمغالاة في أسعار المستلزمات الطبية أو السلع الغذائية.

وأوضحت أن مصر حققت معدلات مطمئنة لمواجهة كورونا مقارنة بدول أخرى أثارت الإحباط فى نفوس شعوبها مثل بريطانيا، وأمريكا والتي استخدام مسئوليها عبارات "ودّعوا أحبابكم"، أو "القادم أسوأ" بعد تفشي وباء كورونا هناك. 

وتابعت ، الدولة المصرية حريصة على صحة أبنائها سواء من خلال إقراراها حزمة من القرارات الاحترازية الخاصة بحظر التجوال، منع التجمعات لمواجهة وباء كورونا.
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