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أخبار البلد

إجراءات فرضها نجيب ساويرس على العاملين معه للحد من انتشار كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:04 ص
صدى البلد
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منار نور
كشف رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عن الإجراءات التي قرر اتخاذها لحماية العاملين معه من تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19" المستجد بينهم.

وورد  سؤال لـ ساويرس من أحد متابعيه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن الإجراءات التي اتخذها مع العمال لمنع انتشار فيروس كورونا بينهم.

ورد نجيب ساويرس قائلا: "ترك مسافة ٢ متر بين كل واحد و التانى، تقسيم العاملين على مساحات أوسع ".

وتابع: "تعقيم كل المكاتب، عمل تحليل للى راجع الشغل او على الاقل قياس الحرارة، ارتداء الكمامات ، تقسيم العاملين على مساحات أوسع ، منع السلام والتقبيل وادم الإجبار للعودة للى خايف واللي عنده افكار أحسن يقولها".
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