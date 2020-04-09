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أخبار البلد

قوانين طوارئ.. حبس سنة وغرامة 100 ألف دولار لرجل سرق كمامات بولاية نيفادا

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:39 م
صورة لكاميرات مراقبة
صورة لكاميرات مراقبة في المستشفى
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محمد وديع
ألقت شرطة مقاطعة "نيكولاس تروتانيش" بولاية نيفادا الأمريكية، القبض على رجل من مدينة "رينو" بعد سرقة مئات الأقنعة الطبية-كمامات- من عربة إمداد في المركز الطبي لشؤون المحاربين القدامى المحليين ، وفقًا للمدعي العام في المقاطعة.

بيتر لوكاس، البالغ من العمر 35 عاما، يوم الثلاثاء ، ألقت الشرطة القبض عليه بعد تفريغ كاميرات المراقبة عقب بلاغ بسرقة أربعة صناديق أقنعة جراحية على الأقل من عربات الإمداد وإخفائها تحت سترته قبل مغادرة المستشفى، وتقول السلطات أن كل صندوق كان يحتوي على 50 قناع.

ووجهت النيابة التهم للوكاس بسرقة واحدة من ممتلكات الرعاية الصحية، حيث ظهر لأول مرة أمس الأربعاء أمام قاضية الصلح الأمريكي "كارلا ل.الدوين"، ووقعت السرقات المزعومة في 19 مارس و 23 مارس ، وفقا للشكوى الجنائية. مضيفة "لن نسمح بسرقة معدات الحماية الشخصية دون رادع ، مما يعرض سلامة الأطباء والممرضات وغيرهم من المهنيين الصحيين لحماية مجتمعاتنا للخطر.

ونفى لوكاس في البداية أخذ أي شيء من المستشفى ، لكنه اعترف فيما بعد أنه أخذ أربعة صناديق من الأقنعة الواقية من العربات المخصصة، وأخذ صناديق الأقنعة لصديق يعمل أيضًا في المجال الطبي لكنه قال فيما بعد إنه كان يخطط لتسليم الأقنعة للأشخاص المشردين.  ونفى لوكاس تلقي أي أموال ثمنا للأقنعة ، وفقا لوثائق المحكمة.

إذا ثبتت إدانة لوكاس فإن العقوبة القصوى هي حبس سنة واحدة في السجن وغرامة 100،000 دولار.
وطالبت النيابة المواطنين بالإبلاغ عن مخططات الاحتيال المشتبه بها المتعلقة بـ COVID-19 عن طريق الاتصال بالخط الساخن للمركز الوطني لمكافحة الغش في حالات الكوارث على الرقم 866-720-5721 أو عن طريق البريد الإلكتروني NCDF على الكوارث@leo.gov.
قوانين طوارئ.. حبس سنة وغرامة 100 ألف دولار لرجل سرق كمامات بولاية نيفادا
قوانين طوارئ.. حبس سنة وغرامة 100 ألف دولار لرجل سرق كمامات بولاية نيفادا
قوانين طوارئ.. حبس سنة وغرامة 100 ألف دولار لرجل سرق كمامات بولاية نيفادا
قوانين طوارئ.. حبس سنة وغرامة 100 ألف دولار لرجل سرق كمامات بولاية نيفادا
قوانين طوارئ.. حبس سنة وغرامة 100 ألف دولار لرجل سرق كمامات بولاية نيفادا
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