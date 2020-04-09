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توك شو

أبو العينين: أموال الدنيا لا تساوي روح عامل وتشريد أسرته

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:21 ص
محمد أبو العينين
محمد أبو العينين
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هاجر إبراهيم

قالت الإعلامية هند النعسانى، إن  النائب محمد أبو العينين أكد أنه ضد عودة العمال إلى المصانع خلال تلك الأيام، كما طالب مستثمرون أخرون بذلك.


وأضافت الإعلامية هند النعسانى ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس ويترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى،  أنه مع مد فترة الحظر أسبوع أو أسبوعين خلال الفترة القادمة حتى يتم السيطرة والقضاء على فيروس كورونا.


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وأوضحت أن النائب محمد أبو العينين، قال إن  "أموال الدنيا لا تساوي روح عامل واحد يموت وتتعرض أسرته للتشريد"، مضيفة أنها ضد تصريحات بعض رجال الأعمال الذين نادوا بضرورة عودة العمال إلى المصانع والشركات، حيث قالوا أنه لا مانع من موت بعض منهم وإلا ستتعرض مصر للإفلاس.


وأكدت أنها تختلف مع تلك الآراء ولا يجوز ان يضحى بشعب مصر وجزء من العاملين، منوهة إلى ان مصر أكبر من تتعرض للإفلاس وقواعدها الإقتصادية راسخة.


وأفادت أنه لابد من الحفاظ على الشعب المصرى أولا، متابعة أن أموال الدنيا جميعها لا تجعلنا نفرط فى عمالنا والحفاظ عليهم فى تلك الفترة واجب لمواجهة الوباء الذى يعد عدوا للعالم كله.


وتابعت أنه لن نضغط على أحد، ولكن على كل من يمتلك مؤسسة أو مصنع اوشركة أن يخسر فى سبيل مصر، وأن تلك الأزمة هي رد للعطاء ورد الجميل لهذا الوطن الغالى، بجانب أن الدولة تدعم صندوق الطوارئ للمتعثرين والحفاظ على العمال مهمة أساسية.
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