الإمارات والسعودية يقرران وقف إطلاق النار في اليمن 15 يوما.. تفاصيل

أعلن انور قرقاش وزير الخارجيه الاماراتي عن عن وقف إطلاق النار علي اليمن بي الأوضاع التي يمر بيها العالم وانتشر فيروس كورونا .





وغرد انور قرقاش من خلال حسابه الشخصي تويتر : " قرار التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوقف إطلاق النار في اليمن ولمدة أسبوعين قرار حكيم ومسؤول .





وتابع :" فمع الدعوات المتكررة للحل السياسي تبرز المخاوف من وصول فيروس كورونا ليعقد الأزمة الإنسانية المستمرة. قرار مهم لا بد من البناء عليه إنسانيا وسياسيا.