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أخبار العالم

الإمارات والسعودية يقرران وقف إطلاق النار في اليمن 15 يوما.. تفاصيل

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
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منار نور
أعلن انور قرقاش وزير الخارجيه الاماراتي عن عن وقف إطلاق النار علي اليمن بي الأوضاع التي يمر بيها العالم وانتشر فيروس كورونا .

وغرد انور قرقاش من خلال حسابه الشخصي تويتر : " قرار التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوقف إطلاق النار في اليمن ولمدة أسبوعين قرار حكيم ومسؤول .

وتابع :" فمع الدعوات المتكررة للحل السياسي تبرز المخاوف من وصول فيروس كورونا ليعقد الأزمة الإنسانية المستمرة. قرار مهم لا بد من البناء عليه إنسانيا وسياسيا.
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