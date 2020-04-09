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توك شو

إعلامية مصرية عائدة من أمريكا ترصد كواليس العزل بمرسى علم.. فيديو

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:00 ص
كورونا المستجد
كورونا المستجد
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ريهام فيكتور
قالت الدكتورة ماجى الجندي، إعلامية مصرية عائدة من أمريكا، إنها بدأت التحرك من نيويورك الى مطار واشنطن، مؤكدة انه كان فارغاً من البشر ولم يكن هناك إلا أعداد محدودة.

وأضافت الدكتورة ماجى الجندى، من خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أن الجميع كان يحاول الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية فور تجمعنا بـ الطائرة العائدة إلى مصر .

وأشارت إلى أنه تم توزيع كمامات على كل ركاب الطائرة ، مؤكدة أنه عند وصول الطائرة مصر بدأنا فى نزول كل 20 فردًا وحدهم .

وتابعت: أنه تم تعقيم الشنط أكثر من مرة إلى جانب تعقيمها فور نزولنا من الطائرة، مشيرة إلى أن عددهم حوالى 322 فردًا على متن الطائرة عائدين من امريكا .

واكدت: أنه تم الكشف عن درجة حرارة كل واحد ، منوهة إلى أن نتيجة التحاليل تظهر فى الحال ان كانت ايجابية او سلبية بفيروس كورونا ، مضيفة إلى أن هناك حالة واحدة فقط كانت إيجابية وتم عزلها عن الجميع فى الفور .
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