AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

المصريين الأفارقة: القطاع الطبي أهم من القوى النووية حاليا

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:43 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
أكدت الدكتورة أماني مصطفى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن القطاع الطبي أثبت أنه أهم من الطاقة النووية في الوقت الحالي.

وقالت مصطفى، في بيان، الخميس، إن العالم كله بدأ يهتم بالقطاع الصحي وزيادة إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة بعد أزمة كورونا التي سببت هزة عنيفة لدول كان لديها اكتفاء ذاتي. 

وشددت على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بتوفير المستلزمات الطبية الخاصة لمواجهة كورونا والتوسع في صناعتها وتكثيف صناعة أجهزة التنفس الصناعي حتى تحقيق الاكتفاء الذاتي دون الحاجة إلى الاستيراد. 

وأوضحت مصطفى، أن توجيهات الرئيس بالقطاع الصحي بشارة خير بتطوير مصانع الأدوية ومواد الخام بل وشكل الدواء نفسه الذي سيؤدي بدوره إلى توفر الأدوية المصرية في الأسواق وعلى درجة عالية من الكفاءة وبسعر أفضل من الأجنبي، منوهه إلى أننا لدينا قصور في أشياء كثيرة تحتاج إلى المراجعة، منها قوانيين صناعة الدواء وأخرى بتقديم التسهيلات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يتابع خطوات عودة المصريين الراغبين من الصين.. وإرسال 10 أطنان مستلزمات وقائية

رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة الصحة خطوات عودة المصريين الراغبين من مدينة ووهان الصينية بتكليف من الرئيس.. تشكيل غرفة مركزية تعمل على مدار الساعة لمتابعة الوضع الوبائي

برلماني: الضرائب المفروضة على مصانع الأدوية عامل قومي للنهوض

الصحة باتحاد المستثمرين: أسعار الدواء لن تتأثر بوقف الاستيراد.. وزيادة بعض أدوية رفع المناعة جشع

غلق صيدليتين مخالفتين.. محافظ البحر الأحمر يطلق حملة لمواجهة محتكري المستلزمات الطبية

وقف تصدير الأدوية والأجهزة الطبية .. قرار جديد من السعودية لمواجهة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

على الرغم من أناقتها.. شاهد أغرب إطلالات زوجة ماجد المصري

هاني الناظر يكشف معلومات مهمة لمواجهة كورونا.. وحقيقة الشلولو والعسل في علاج الفيروس.. فيديو

آكلى لحوم البشر.. قبيلة افريقية تعيش في ثلاث دول.. ما قصتها

انتصار على كورونا.. بشرى سارة للقضاء على الفيروس القاتل

نزول سيدنا عيسى من علامات الساعة .. وعلي جمعة يكشف مكان نزوله

الطبيب المتعافي من كورونا يروى كواليس الأيام الصعبة.. ويؤكد: لا بديل عن الحظر.. والوضع الصحي في مصر معجزة

AdvertisementS

في عيد ميلادها.. صدمة زواج وطلاق شمس من لاعب الزمالك

200 مليون جنيه ومضاعفة الإعانات الشهرية.. هكذا يساهم بيت الزكاة في محاربة كورونا

أخبار الرياضة.. أحمد فتحي يلمح لـ إمكانية التجديد لـ الأهلي.. شوبير يثير الجدل بشأن حسام حسن

اكتشاف 4 حالات مصابة بفيروس كورونا في مركز مجدي يعقوب للقلب

تدخل عاجل من البرلمان بسبب رواتب عمال القطاع الخاص.. وزيادة المستفيدين من منحة الـ 500 جنيه

نزول سيدنا عيسى من علامات الساعة .. وعلي جمعة يكشف مكان نزوله

إعلان قائمة المشروعات البحثية المطلوبة لتقييم طلاب المدارس اليوم.. وصدى البلد ينشر 12 معلومة عنها

ماذا يحدث للجسم عند تناول مزيج ماء البصل والليمون؟

آكلى لحوم البشر.. قبيلة افريقية تعيش في ثلاث دول.. ما قصتها

المتحدث العسكري: القوات البحرية تتسلم غواصة جديدة من ألمانيا

وزير الصحة الكويتي: الاستعانة بخبراء صينيين متخصصين في مكافحة كورونا

أسرة كاملة.. كورونا يقتل أما وأبناءها الثلاثة دفعة واحدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. نوال الزغبي تستعرض رشاقتها من الحجر المنزلي

بإكسسوارات لافتة.. مي سليم تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة

سوزوكي أرتيجا بسعر جديد خلال أبريل 2020| تعرف عليه