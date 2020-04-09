المصريين الأفارقة: القطاع الطبي أهم من القوى النووية حاليا

أكدت الدكتورة أماني مصطفى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن القطاع الطبي أثبت أنه أهم من الطاقة النووية في الوقت الحالي.





وقالت مصطفى، في بيان، الخميس، إن العالم كله بدأ يهتم بالقطاع الصحي وزيادة إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة بعد أزمة كورونا التي سببت هزة عنيفة لدول كان لديها اكتفاء ذاتي.





وشددت على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بتوفير المستلزمات الطبية الخاصة لمواجهة كورونا والتوسع في صناعتها وتكثيف صناعة أجهزة التنفس الصناعي حتى تحقيق الاكتفاء الذاتي دون الحاجة إلى الاستيراد.





وأوضحت مصطفى، أن توجيهات الرئيس بالقطاع الصحي بشارة خير بتطوير مصانع الأدوية ومواد الخام بل وشكل الدواء نفسه الذي سيؤدي بدوره إلى توفر الأدوية المصرية في الأسواق وعلى درجة عالية من الكفاءة وبسعر أفضل من الأجنبي، منوهه إلى أننا لدينا قصور في أشياء كثيرة تحتاج إلى المراجعة، منها قوانيين صناعة الدواء وأخرى بتقديم التسهيلات.