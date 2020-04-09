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فن

سيأتي ما يفرح قلوبنا.. يوسف الشريف ينشر رسالة تفاؤل عبر تويتر

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:13 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر النجم يوسف الشريف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، تغريدة دعا فيها الله أن يزيل عنا هذه الغمة ونشر لرسالة الأمل والتفاؤل.
وغرد قائلا: "تفاءل...سيأتي ما يُفرح قلوبنا بإذن الله، ليس عِلمًا بالغيب ! وإنما ثقة برب رحيم".

ويواصل الفنان يوسف الشريف، تصوير مشاهد مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "النهاية"، للحاق بالموسم الرمضاني 2020، خاصة في ظروف التصوير الصعبة.

مسلسل "النهاية" بطولة الفنان يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل وسهر الصايغ وناهد السباعي وغيرهم من النجوم وإخراج ياسر سامي، وفكرة يوسف الشريف، وتأليف عمرو سمير عاطف وإنتاج سينرجي.

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