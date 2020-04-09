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أخبار العالم

انتصار على كورونا.. بشرى سارة للقضاء على الفيروس القاتل

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:06 ص
انتصار على كورونا..
انتصار على كورونا.. بشري سارة للقضاء على الفيروس القاتل
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام البريطانية اليوم الخميس أن بشرى سارة عن تمكن الجسم البشري من الانتصار على فيروس كورونا المستجد او كوفيد-19.

قال علماء بريطانيون، إنهم كشفوا خاصية في فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بوسعها أن تجعل التغلب عليه في جسم الإنسان أمرا سهلا في المستقبل.

وأوضح باحثون من جامعة ساوثامبتون، أن الفيروس ليس محصنا بشكل قوي جدا ضد الجهاز المناعي، وهذا الأمر مشجع جدًا.

وقام العلماء باستحداث نموذج للفيروس الذي يؤدي إلى الإصابة بمرض (كوفيد 19)، وذلك حتى يروا الطريقة التي يتخفى بها حتى يتمكن من الوصول إلى خلايا الجسم، دون أن يتم رصده.

وأظهرت النتائج أن أجساما شبيهة بـ"الأشواك" تتدلى من سطح الفيروس، وعن طريق هذه الخاصية، يلتصق بالخلايا ثم يدخل إليها في جسم الإنسان.

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