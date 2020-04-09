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فن

عاصي الحلاني‬⁩ يقدم حفلا غنائيا لايف مع جمهوره.. اليوم

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:49 ص
عاصي الحلاني‬⁩
عاصي الحلاني‬⁩
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آيه عاطف
يستعد الفنان عاصي الحلاني، للغناء في بث مباشر لجمهوره اليوم الخميس في التاسعة والنصف بتوقيت السعودية وذلك عبر حساب شركة "روتانا" الرسمي على موقع "الفيسبوك".

وقالت شركة روتانا: "أجمل ليلة رح نقضيها مع فارس الأغنية العربية النجم ⁧‫#عاصي_الحلاني‬⁩ ببث مباشر عبر صفحتنا بالفيسبوك  تعرفوا أكثر على شخصية نجمكم المفضل ..  الخميس الساعة ٩:٣٠ بتوقيت السعودية .. شاركونا أسئلتكم لنطرحها على النجم عاصي الحلاني  ‏⁧‫#سوا_بالبيت‬⁩ ⁧‫#بالبيت_مع_روتانا‬⁩".

يذكر أن أبرز أعمال عاصي الحلاني، الفنية كل من أغنية :"واني مارق مريت"، و" وينك حبيبي"، و"خليك بقلبي"، و"مالي صبر يا ناس"، وغيرها من الأعمال.

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