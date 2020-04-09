عاصي الحلاني‬⁩ يقدم حفلا غنائيا لايف مع جمهوره.. اليوم

يستعد الفنان عاصي الحلاني، للغناء في بث مباشر لجمهوره اليوم الخميس في التاسعة والنصف بتوقيت السعودية وذلك عبر حساب شركة "روتانا" الرسمي على موقع "الفيسبوك".





وقالت شركة روتانا: " أجمل ليلة رح نقضيها مع فارس الأغنية العربية النجم ⁧‫#عاصي_الحلاني‬⁩ ببث مباشر عبر صفحتنا بالفيسبوك تعرفوا أكثر على شخصية نجمكم المفضل .. الخميس الساعة ٩:٣٠ بتوقيت السعودية .. شاركونا أسئلتكم لنطرحها على النجم عاصي الحلاني ‏⁧‫#سوا_بالبيت‬⁩ ⁧‫#بالبيت_مع_روتانا‬⁩".





يذكر أن أبرز أعمال عاصي الحلاني، الفنية كل من أغنية :"واني مارق مريت"، و" وينك حبيبي"، و"خليك بقلبي"، و"مالي صبر يا ناس"، وغيرها من الأعمال.



