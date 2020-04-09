وكيل زراعة الفيوم يفتتح موسم حصاد القمح بيوسف الصديق

افتتح الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم موسم حصاد القمح بقرية قوتة مركز يوسف الصديق ، ويرافقة المهندس زينهم عاشور أخصائي محاصيل.
وكان في استقبالهم المهندس نبيل لملوم مدير إدارة يوسف الصديق والمهندس أحمد عبدالحفيظ مفتش الإرشاد بيوسف الصديق والمهندسة فايزة احمد مدير إدارة التعاون بيوسف الصديق والمهندس محمد السعدي متابع بالإدارة والأستاذ محمد رشاد مدير جمعية أباظة وسالم شعيب رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية وأعضاء الجمعية الزراعية والمزارعين واستمع للمشاكل التى تواجههم
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أضاف بأن مديرية الزراعة تتواصل مع الجمعيات الزراعية والمزارعين لتلبية طلبات المزارعين وحل المشاكل التي تواجههم.واشار يوجد بجميع الجمعيات الزراعية توافر بالأسمدة الزراعية وناشد جميع المزارعين بتوجه للجمعية لصرف الحصص المقرر لهم
كماقام بزيارة محطة قوتة للزراعة الآلية واستمع لشرح مفصل عن جميع الآلات الموجود بالمحطه ومدا التعاون المشترك بين الزراعة ومحطة الميكنة الزراعة وأيضا مركز تدريب شباب الخريجين ومركز التنمية الريفية والصوب الزراعية