بحوزتهم 120 طربة حشيش.. سقوط عصابة الاتجار فى المخدرات بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم 120 طربة لمخدر الحشيش.





أكدت تحريات ومعلومات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية قيام عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، بالاتجار فى المواد المخدرة.





عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلوجراما، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.





كما تم ضبط اثنين من عملائه "عاطلين – مقيمين بدائرتى قسمى شرطة أول وثانى الرمل" وبحوزتهما "سيارة أجرة عداد، 2 هاتف محمول، مبلغ مالى"، وذلك أثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة الدخيلة.





بمواجهة المتهمين اعترف المتحرى عنه بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه، كما اعترف الآخران أنهما كان فى طريقهما لاستلام المواد المخدرة من المتهم للاتجار بها مستخدمين السيارة المضبوطة بحوزتهما فى عملية الترويج.



