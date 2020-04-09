عرض مجموعة من مقتنيات الامبراطورة اوجيني في متحف هيئة قناة السويس

قامت وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وهيئة قناة السويس، بنقل مجموعة من القطع الأثرية من المقتنيات الخاصة بـ الإمبراطورة اوجيني إلى متحف هيئة قناة السويس المزمع افتتاحه قريبا، وذلك في إطار سياسة وزارة السياحة والآثار للاستفادة من القطع الأثرية الموجودة بالمخازن وإعادة توظيفها.





وقال أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إن هذه المقتنيات عبارة عن طقم انتريه مكون من عدد من الكراسي والكنب، كان أعده الخديوي اسماعيل ليستقبل فيه الإمبراطورة أوجيني أثناء حضورها حفل افتتاح قناة السويس ثم آل ملكية هذا الطقم لاحقا لأبناء الخديوي، مشيرا إلى أن تلك القطع هي عهدة وزارة الأوقاف وكانت محفوظة في قبة أفندينا وقبة الأميرة شيوه كار.