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أخبار العالم

محافظ البنك المركزي الياباني: كورونا يؤثر تأثيرا خطيرا على اقتصاد البلاد

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:36 ص
صدى البلد
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أ ش أ
قال محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا، إن تفشي فيروس (كورونا) المستجد له تأثير خطير على الاقتصاد الياباني ولا تزال التوقعات الاقتصادية العالمية غير واضحة.

وأضاف كورودا، خلال اجتماع مع مديري الفروع الإقليمية للبنك، وفقا لصحيفة (جابان تايمز) اليابانية، اليوم الخميس، بأن البنك سيتخذ مزيدًا من إجراءات التخفيف بدون تردد إن لزم الأمر، إلى جانب مراقبة التطورات بشأن تفشي الفيروس.

وأضاف كورودا أن فيروس كورونا المستجد شكّل عبئًا على اقتصاد اليابان، وذلك مع انخفاض الصادرات والإنتاج والإنفاق، فضلًا عن قلة عدد السياح في البلاد.. موضحا أن هناك حالة من الغموض الشديد تكتنف التوقعات الاقتصادية لأن موعد القضاء على فيروس كورونا لا يزال غير واضح.

يذكر أن البنك المركزي الياباني قرر الشهر الماضي توسيع نطاق برنامج شراء الأصول الخاص به في محاولة لتحقيق استقرار الأسواق المالية من خلال زيادة شراء صناديق المؤشرات المتداولة بمعدل سنوي بمبلغ قدره 12 تريليون ين (110 مليارات دولار).

وسجلت اليابان أمس الأربعاء 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يعد أكبر زيادة يومية تشهدها اليابان منذ بداية تفشي الفيروس على أراضيها.
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