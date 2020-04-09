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حوادث

تحرير 289 مخالفة مرورية في حملة بالمنوفية

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:37 ص
حملات امنية
حملات امنية
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محمد امين
شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء محمد ناجى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون.

وأسفرت الحملة عن تحرير 289 مخالفة مرورية متنوعة، حيث تم  ضبط 27 دراجة نارية بدون لوحات معدنية وضبط 18 سيارة بدون رخصة تسيير، وضبط 12 سيارة بدون رخصة قيادة. 

كما  تم  تم فحص 13 سيارة مهملة أخرى خوفا من احتوائها على مواد متفجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ أصحابها، وتم تحرير 138 مخالفة علي نموذج 125 مرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.
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