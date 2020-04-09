تحرير 289 مخالفة مرورية في حملة بالمنوفية

كما تم تم فحص 13 سيارة مهملة أخرى خوفا من احتوائها على مواد متفجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ أصحابها، وتم تحرير 138 مخالفة علي نموذج 125 مرور.



