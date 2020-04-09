محافظ الدقهلية يتفقد سيارات ومعدات النظافة بعد رفع كفاءتها

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه تم الانتهاء من تسليم الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة للدفعة الأولى من المعدات، والسيارات، والجرارات التابعة لمنظومة النظافة بها والتى تم إعادة تأهيلها ورفع كفاءتها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبإشراف ودعم كامل من وزارة التنمية المحلية والتى بلغت ٨١ جرارا و٨٦ سيارة من سيارات القمامة حمولات مختلفة من ٥ أطنان الى ٢٠ طنا، وقد تسلمتها الوحدات المحلية خلال الاصطفاف الشامل لجميع معدات النظافة بالاستاد الرياضى خلال الفترة الماضية.





جاءت تصريحات المحافظ خلال تفقدة للدفعة الثانية من السيارات والمعدات التى انتهت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من رفع كفاءتها واعادة تأهيلها والبالغ عددها ١٢ سيارة منهم ٥ سيارات تابعة للوحدة المحلية لحى غرب المنصورة و٥ سيارات تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر وسيارتين احدهما تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة السنبلاوين والأخرى للوحدة المحلية لمركز ومدينة الجمالية.





وأوضح بأن الدفعة الثانية من السيارات والمعدات التى يتم رفع كفائتها وإعادة تأهيلها تضم ٤٨ سيارة وبالانتهاء من الـ ١٢ سيارة اليوم يتبقى ٣٦ سيارة جار العمل فى رفع كفاءتهم وإعادة تأهيلهم من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وأكد محافظ الدقهلية أنه على تواصل مستمر ودائم بمسئولى الهيئة الهندسية للانتهاء من استكمال أعمال رفع الكفاءة لباقى المعدات، مشيرا الى أن إجمالى التكلفة لهذا المشروع تبلغ ٣٥ مليون جنيه من وزارة التنمية المحلية.





وقد أشاد محافظ الدقهلية بالتعاون والتنسيق الكامل والدعم المتواصل لوزارة التنمية المحلية لمحافظة الدقهلية للانتهاء من جميع المشكلات المتعلقة بملف البيئة والنظافة بنطاق المحافظة عملا لإرضاء مواطنى الدقهلية الذين يستحقون كل الاهتمام والسعى المتواصل لتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم خاصة ما يتعلق بالخدمات اليومية وفى المقدمة منها خدمات النظافة لتوفير بيئه صحية وآمنة للجميع.