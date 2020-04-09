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محافظات

لمواجهة فيروس كورونا.. فض سوق الخميس بطوخ.. صور

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:45 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة طوخ حملة مكبرة لفض التجمعات والأسواق وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن ضرورة متابعة تنفيذ حزمة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا ومنها إلغاء الأسواق.

وقام محمد ياسين نائب رئيس المدينة بحملة موسعة لفض سوق الخميس بطوخ وحملة اشغالات، مشيرا إلى أن جميع مسؤولي الإشغالات فى الشارع من الساعات الأولى من صباح اليوم لمنع تواجد الباعة ومنع أى تجمعات للمواطنين حفاظًا على سلامتهم.

من جانبه تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، بحظر تجول المواطنين من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا وغلق المحال التجارية فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتيريات والنوادى مشددا على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الواسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

لمواجهة فيروس كورونا.. فض سوق الخميس بطوخ.. صور
لمواجهة فيروس كورونا.. فض سوق الخميس بطوخ.. صور
لمواجهة فيروس كورونا.. فض سوق الخميس بطوخ.. صور
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