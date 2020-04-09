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فن

نجل فضل شاكر يطرح كليب ‏أغنية جديدة.. فيديو

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:45 م
محمد شاكر
محمد شاكر
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آيه عاطف
طرح الفنان محمد شاكر نجل الفنان فضل شاكر، فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "خلصت القصة" عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "ناطر .. بعد مرة قلك روح .. الظاهر حابب تترك بعد جروح .. خايف اخسر باقي روحي معاك .. أسف مش كل ليلة بلاقي روح .. مش باقي مطرح فيا تجرح .. مني ميت ولا عم عيش .. كل تكي مشتاق للضحكة .. ما بتعرف اديش".

أغنية "خلصت القصة" كلمات زياد جديد، ألحان شادي جارور، وتوزيع موسيقي روا حمدار، وميكس وديجيتال ماسترينج :" روجير ابي اكيل.

يذكر أن أبرز أعمال الفنان محمد فضل شاكر، أغنية "لما تحن"، و"انا يا جروحي"، و"جرعة جرأه"، و"من هلأ"، وغيرها من الأعمال الفنية المتنوعة.

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