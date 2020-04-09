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أخبار العالم

5756 حالة جديدة.. الإصابات بـ فيروس كورونا في إسبانيا تتخطى 152 ألفاً

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:54 ص
إسبانيا
إسبانيا
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية الإسبانية تسجيل 5756 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 152446.

انتقلت الولايات المتحدة إلى المركز الثاني عالميا من حيث عدد الوفيات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بعد أن تجاوزت إسبانيا في هذا المعدل.

,بلغت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 14 ألفا 262 حالة، حسبما أفادت جامعة جونز هوبكنز، أمس الأربعاء.

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وتضم الأرقام الإجمالية حالات من جميع الولايات الـ50 في البلاد، ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية. بالإضافة إلى جميع  الحالات التي أعيدت إلى الولايات المتحدة. وذلك فيما عدا وايومنج، حيث إنها الولاية أو الإقليم الوحيد الذي لم يبلغ عن وفيات بسبب الفيروس.

وحتى الآن، أبلغت جامعة جونز هوبكنز عن 5543 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و934 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
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