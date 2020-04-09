هنتغدى إيه.. لازانيا وكباب حلة بطريقة غير تقليدية

تحتار كل ربة منزل في تقديم أكلات يومية على الغداء.. ونقدّم لك اليوم طريقة عمل اللازانيا وكباب الحلة بطريقة جديدة .
اللازانيا للشيف نجلاء الشرشابي
مكونات اللازانيا :
1/4 كوب زبدة أو زيت ذرة
2 بصلة مفرومة ناعما
2 فص ثوم مهروس
3/4 كيلو لحم مفروم
٢ ملعقة بقدونس مفروم
1/2 كيلو طماطم معصورة
2 ملعقة صلصة طماطم
ملح وفلفل
1/4 كوب شوربة
5 كوب صلصة الباشاميل
1/2 كوب جبن موزاريلا
كيس مكرونة اللازانيا
صفار بيضة
طريقة عمل اللازانيا :
تذوب الزبدة ويضاف لها البصل والبقدونس والطماطم والصلصة والملح والفلفل والشوربة إلى الخليط السابق ويغطى الإناء ويترك على نار هادئة
يحضر صوص البشاميل عن طريق مزج صفار البيض مع الجبن المبشور.
عصجي اللحم المفرومة مع بصلة مبشورة على النار حتى تنضج
تسلق اللازانيا وتصفى وتوضع ملعقة بشاميل في القاع ويتم رص اللازانيا واللحم المفروم ثم البشاميل ثم الجبن المبشور على الوجه وادخليها الفرن لمدة عشر دقائق.
كباب حلة للشيف إلهام فتحى
1 علبة شوربة لحم بقري
2 ملعقة كبيرة صوص صويا
4 كوب بروكلي مقطع
1/2 كيلو لحم ، قطع متوسطة
1 فص ثوم مفروم
1/4 كوب دقيق متعدد الأغراض
1/4 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
2 ملعقة كبيرة سكر ابيض
طريقة التحضير
*في وعاء على النار ضعي الدقيق و الشوربة و السكر و صوص الصويا و اخلطي المكونات جيدا حتى يذوب السكر و الدقيق.
*في وعاء آخر على نار عالية ضعي اللحم و قلبي لمدة من 2-4 دقائق ثم ضعي مزيج الشوربة تدريجيا و قلبي.
*اضيفي الزنجبيل و الثوم و البروكلي الى مزيج اللحم ثم اخفضي درجة الحرارة و اتركيه لمدة من 5-10 دقائق حتى ينضج اللحم و يصبح الصوص سميك.