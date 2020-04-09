هنتغدى إيه.. لازانيا وكباب حلة بطريقة غير تقليدية

اللازانيا للشيف نجلاء الشرشابي

طريقة عمل اللازانيا :

تذوب الزبدة ويضاف لها البصل والبقدونس والطماطم والصلصة والملح والفلفل والشوربة إلى الخليط السابق ويغطى الإناء ويترك على نار هادئة

تذوب الزبدة ويضاف لها البصل والبقدونس والطماطم والصلصة والملح والفلفل والشوربة إلى الخليط السابق ويغطى الإناء ويترك على نار هادئة

يحضر صوص البشاميل عن طريق مزج صفار البيض مع الجبن المبشور.

عصجي اللحم المفرومة مع بصلة مبشورة على النار حتى تنضج

عصجي اللحم المفرومة مع بصلة مبشورة على النار حتى تنضج

تسلق اللازانيا وتصفى وتوضع ملعقة بشاميل في القاع ويتم رص اللازانيا واللحم المفروم ثم البشاميل ثم الجبن المبشور على الوجه وادخليها الفرن لمدة عشر دقائق.



كباب حلة للشيف إلهام فتحى







1 علبة شوربة لحم بقري

2 ملعقة كبيرة صوص صويا

4 كوب بروكلي مقطع

1/2 كيلو لحم ، قطع متوسطة

1 فص ثوم مفروم

1/4 كوب دقيق متعدد الأغراض

1/4 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

2 ملعقة كبيرة سكر ابيض





طريقة التحضير





*في وعاء على النار ضعي الدقيق و الشوربة و السكر و صوص الصويا و اخلطي المكونات جيدا حتى يذوب السكر و الدقيق.

*في وعاء آخر على نار عالية ضعي اللحم و قلبي لمدة من 2-4 دقائق ثم ضعي مزيج الشوربة تدريجيا و قلبي.