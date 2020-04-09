إشادة دولية بـ"طرق دبي" من الاتحاد العالمي للمواصلات: أنجزت عدة ممارسات عالمية

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات الإماراتية عدة ممارسات عالمية في إطار مخرجات المبادرة التطويرية "الإطار التنظيمي لإدارة الممارسات الريادية في الهيئة" والتي نالت اعترافا دوليا وتقييمات عالية المستوى من قبل الاتحاد العالمي للمواصلات العامة "UITP ".









وقالت فوزية الوطني مدير إدارة التميز والريادة بهيئة الطرق الإماراتية، " إن الهيئة وضعت إطار عمل واضحا لتحديد ممارساتها الريادية على مختلف المستويات "محليا وإقليميا ودوليا" ومدى ارتباطها بالمؤشرات التنافسية العالمية، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تجاوزت أفضل المعايير الدولية في مجال التنقل من خلال زيارات وتقارير ميدانية من قبل خبراء مختصين في الاتحاد العالمي للمواصلات العامة.









وأوضحت أنه تم حصر 164 ممارسة ودراستها وتقييمها وتحديد خمس ممارسات تنفرد بها الهيئة وفق معايير معتمدة من الاتحاد العالمي للمواصلات العامة عبر مقارنة معيارية مع 20 دولة و15 خبيرا دوليا في مجال النقل والمواصلات، منوهة إلى أن الممارسات الخمس شملت التاكسي الجوي، وتطبيق سهيل ومركز التحكم الموحد ونظام رقيب وبرنامج نول بلس.









و أكدت حرص الهيئة على أن تكون مشاريعها وفق رؤيتها "تنقل آمن وسهل للجميع" وأن تكون ترجمة لغاياتها الاستراتيجية "دبي الذكية" و"إسعاد الناس" و"تميز هيئة الطرق والمواصلات"، لافتة إلى أن الهيئة تراعي في عملياتها التشغيلية تطبيق المعايير العالمية بما يتوافق مع مكانة إمارة دبي وتوجهات حكومتها الرشيدة.