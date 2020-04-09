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اقتصاد

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات الخميس 9-4-2020

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:41 م
صدى البلد
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احمد علام
سجل سعر صرف الدينار الكويتي  مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الخميس  9-4-2020  تباينًا في السوق الكويتي. 

وفيما يلي يستعرض موقع صدى البلد سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدينار الكويتي. 
سعر الدينار الكويتي.

سجل سعر 1 دولار أمريكي = 0.31 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 3.22  دولار أمريكي. 

سجل سعر 1 جنيه مصري = 0.019  دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 50.56 جنيه مصري.

سجل سعر  1 يورو = 0.33دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2.95 يورو.

سجل سعر 1 جنيه استرليني = 0.38 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2,58 جنيه استرليني. 

سجل سعر 1 دولار كندي = 0.22 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 4.52 دولار كندي.


وسجل سعر 1 دولار أسترالي = 0.19 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 5.16 دولار استرالي.

سجل سعر 1 ين ياباني = 0.0029 دينار كويتي ، فيما سجل 1 دينار كويتي = 350.24 ين ياباني.

سجل سعر 1 الريال السعودي = 0.082 دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي= 12.10 ريال سعودي.  

سجل سعر 1 الجنيه السوداني = 0.0056 دينار كويتي فيما سجل 1 دينار كويتي = 177.13جنيه سوداني.

سجل سعر 1 ريال قطري = 0.08 دينار كويتي فيما سجل دينار كويتي = 11.72 ريال قطري.
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