الحجر الصحى يكشف إجراءات ومراحل تصدير المنتجات الزراعية.. فيديو

كشف سامى السيد مدير إدارة خدمة المصدرين بالحجر الصحى، إجراءات ومراحل تصدير السلع الزراعية فى ظل أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن أزمة فيروس كورونا لم تؤثر على كميات التصدير للمنتجات الزراعية، موضحًا أن عملية التبادل التجارى مستمرة مع أخذ الاحتياطات اللازمة من تطهير الأماكن واستخدام أدوات الوقاية.





وأضاف سامى السيد، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن منطقة النوبارية بها مناطق كثيرة لتصدير الصادرات الزراعية أهمها تصدير الموالح والجزر والفروالة، وكلها تتم تحت إشراف وزارة الزراعة والحجر الصحى، مشيرًا إلى أن المحطات قامت باتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بين العاملين.





وتابع أنه ليس كل المزارع موجهة للتصدير فهناك مزارع مخصصة للإنتاج المحلى ومزارع مخصصة للتصدير، فبالتالى لا يوجد أى علاقة بين المخزون الإستيراتيجى للسلع الزراعية بمصر وبين المنتجات الزراعية المصدرة للخارج.





وأوضح هناك محطات فحص وتجهيز المنتجات للتصدير ومنها المحطات ومراكز التعبئة ومفارش التصدير، وأيضا المزارع التصديرية، وهذا انعكس على استمرار حركة الصادرات الزراعية بشكل متماسك كما كانت عليه.