البحر الأحمر تعلن الانتهاء من شبكة مياه مجاهد بتكلفة 5 ملايين جنيه

أعلن المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد شبكة مياه منطقة حى مجاهد بالغردقة بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه.





وناشدت الشركة أهالي المنطقة بربط وصلات المياه الخاصة بهم على شبكة المياه الجديدة التى تم الانتهاء منها، وأشار عيسى إلى أن أعمال الإحلال والتجديد التى يتم تنفيذها بمناطق مختلفة من مدن المحافظة تهدف إلى تأمين وصول المياه للمواطنين مع ضمان جودة مياه الشرب التى يتم ضخها للأهالي.

وأوضح رئيس شركة المياه أنه بالإضافة إلى عمليات الإحلال والتجديد التى يتم خلالها استبدال الخطوط القديمة بخطوط upvc جديدة مطابقة للمواصفات القياسية، تقوم الإدارة العامة للمعامل بالإشراف الكامل على المياه المنتجة بدءا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن لضمان جودة مياه الشرب بجانب تواجد كيميائيين فى أماكن الضخ لإجراء تحليل لعينات المياه من خلال 9 معامل فرعية و5 معامل متنقلة، وكذلك إنشاء نقط لحقن الكلور والتطهير والتعقيم الدورى للشبكات والخزانات الرئيسية.





وطبقا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، يتم تأهيل شبكات المياه لاستيعاب الضخ طوال 24 ساعة، حيث من المقرر القضاء على نظام المناوبات.