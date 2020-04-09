حكايات المحترفين| أنت أفضل من ميسي.. عمرو زكي يروي كواليس فشل انتقاله إلى ريال مدريد

"حكايات المحترفين".. هي سلسلة يستعرضها موقع "صدى البلد"، عن أبرز وأصعب وأطرف المواقف التي واجهت اللاعبين المحترفين الذين خاضوا تجربة الاحتراف في أوروبا.





حكاية اليوم، تدور عن عمرو زكي لاعب نادي الزمالك السابق، وأحد اللاعبين المصريين الذين ضيعوا فرصة الانضمام لكبار أندية أوروبا، وكتابة تاريخ بأحرف من ذهب.





عمرو زكي يروي قصة فشل انضامه إلى ريال مدريد في عام 2008:





بعد تألقي اللافت مع ويجان، أنهالت علي العروض من نادي ريال مدريد وليفربول، وأندية إيطالية آخرى طالبت التعاقد معي.





ريال مدريد طلب ضمي من ويجان وقتها، لكن الفريق الإنجليزي أخبرهم أن أنني لست ملكا لهم، وأنني معار من نادي الزمالك.





ويجان قدم عرضا لنادي الزمالك بـ 8 ملايين جنيه إسترليني، من أجل ضمي، بالإضافة إلى 50 % حال البيع.





بعدها تقدم نادي أستون فيلا بعرض بقيمة 14 مليون جنيه إسترليني لضمي، كان رد ممدوح عباس أنه يريد 250 مليون جنيه مقابل الموافقة على بيعي.





كان ردي على ممدوح عباس، هل أنت ستبيع ميسي!، قال لي أنت أفضل من ميسي.







