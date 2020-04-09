AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حكايات المحترفين| أنت أفضل من ميسي.. عمرو زكي يروي كواليس فشل انتقاله إلى ريال مدريد

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:17 م
عمرو زكي
عمرو زكي
Advertisements
محمد السعيد
"حكايات المحترفين".. هي سلسلة يستعرضها موقع "صدى البلد"، عن أبرز وأصعب وأطرف المواقف التي واجهت اللاعبين المحترفين الذين خاضوا تجربة الاحتراف في أوروبا.

حكاية اليوم، تدور عن عمرو زكي لاعب نادي الزمالك السابق، وأحد اللاعبين المصريين الذين ضيعوا فرصة الانضمام لكبار أندية أوروبا، وكتابة تاريخ بأحرف من ذهب.

عمرو زكي يروي قصة فشل انضامه إلى ريال مدريد في عام 2008:

 بعد تألقي اللافت مع ويجان، أنهالت علي العروض من نادي ريال مدريد وليفربول، وأندية إيطالية آخرى طالبت التعاقد معي.

ريال مدريد طلب ضمي من ويجان وقتها، لكن الفريق الإنجليزي أخبرهم أن أنني لست ملكا لهم، وأنني معار من نادي الزمالك.

ويجان قدم  عرضا لنادي الزمالك بـ 8 ملايين جنيه إسترليني، من أجل ضمي، بالإضافة إلى 50 % حال البيع.

بعدها تقدم نادي أستون فيلا بعرض بقيمة 14 مليون جنيه إسترليني لضمي، كان رد ممدوح عباس أنه يريد 250 مليون جنيه مقابل الموافقة على بيعي.

كان ردي على ممدوح عباس، هل أنت ستبيع ميسي!، قال لي أنت أفضل من ميسي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكايات المحترفين.. إبراهيوفيتش يروي تفاصيل اعتداء ميدو عليه

حكايات المحترفين.. قصة رسالة واتساب أجلت انتقال محمد صلاح إلى ليفربول 3 سنوات

حكايات المحترفين.. قصة خطأ إداري حرم أحمد فتحي من الانتقال إلى أرسنال

حكايات المحترفين.. عبدالظاهر السقا يكشف تفاصيل نجاته من طائرة الموت

ترشيحاتنا

أسرة كاملة.. كورونا يقتل أما وأبناءها الثلاثة دفعة واحدة

رئيس جامعة القاهرة يخصص 20% من راتبه والنواب والعمداء لصالح العمالة غير المنتظمة

سموم كارثية.. هانى الناظر يحذر من غسل الخضراوات بهذه المادة.. فيديو

سلمان الخير.. السعودية تدعم الفلسطينيين بالسلع فى فترة الحظر

لو أنت عامل باليومية.. اعرف موعد ومكان استلام منحة الـ 500 جنيه

كارثة جديدة بسبب كورونا .. الصحة العالمية تدعو للتعامل بحذر مع القطط .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للوقاية من كورونا.. فض 3 أسواق بقرى دمنهور

بـ شعر مبلل وروب .. الراقصة جوهرة تشعل إنستجرام

فيها حاجة حلوة.. حملة من شباب قرية بالغربية لمساعدة كبار السن فى صرف المعاشات.. صور