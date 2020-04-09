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ديني

تيسيرا على الصائمين.. دار الإفتاء تكثف نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:19 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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عبد الرحمن محمد
قالت دار الإفتاء المصرية إنها قامت بالاستعداد لشهر رمضان الكريم بالعديد من البرامج الدينية الرمضانية المختلفة؛ وذلك لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت دار الإفتاء، في بيان اليوم، أنها قامت بالكثير من الأعمال الروحانية لعرضها خلال شهر الخير شهر رمضان الكريم للاستعانة بها على الطاعة منها: شهرالخير، ورقق قلبك، ومفتي وفتوى في رمضان، وفتوى هنية ساعة مغربية، وفتوى من نور ساعة سحور، ورسالة نور، وشمائل نبي الرحمة، وأدعية أحاديث، وآداب الصيام، وما يفطر و ما لا يفطر، وما يجوز و ما لايجوز.. اللهم بلِّغنا رمضان.

روابط صفحات دار الإفتاء // 
على صفحة الفيس بوك: https://www.facebook.com/EgyptDarAlIfta 

تويتر: https://twitter.com/EgyptDarAlIfta 

إنستجرام: https://www.instagram.com/egyptdaralifta 

تليجرام: http://telegram.me/egyptdaralifta 

يوتيوب: https://www.youtube.com/egyptdaralifta?sub_confirmation=1

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