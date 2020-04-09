تيسيرا على الصائمين.. دار الإفتاء تكثف نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان

قالت دار الإفتاء المصرية إنها قامت بالاستعداد لشهر رمضان الكريم بالعديد من البرامج الدينية الرمضانية المختلفة؛ وذلك لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.





وأوضحت دار الإفتاء، في بيان اليوم، أنها قامت بالكثير من الأعمال الروحانية لعرضها خلال شهر الخير شهر رمضان الكريم للاستعانة بها على الطاعة منها: شهرالخير، ورقق قلبك، ومفتي وفتوى في رمضان، وفتوى هنية ساعة مغربية، وفتوى من نور ساعة سحور، ورسالة نور، وشمائل نبي الرحمة، وأدعية أحاديث، وآداب الصيام، وما يفطر و ما لا يفطر، وما يجوز و ما لايجوز.. اللهم بلِّغنا رمضان.





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