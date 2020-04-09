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أصغر متعافية من كورونا في مصر توجه رسالة للطاقم الطبي بالحجر الصحى..فيديو

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:14 م
صدى البلد
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آيات أحمد
كشفت الطفلة مانولا أصغر متعافية من فيروس كورونا في مصر،  التى تبلغ من العمر 4 سنوات، تفاصيل تواجدها في الحجر الصحي بمستشفى قها ورحلة شفائها، مشيدة بحسن تعامل الأطباء والممرضات معها طوال فترة علاجها بالمستشفى.

وقالت أصغر متعافية من فيروس كورونا في مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، على شاشة «سي بي سي»، إنها كانت سعيدة، قائلة: «كل الأطباء كانوا كويسين، وكانوا بيجبيولي كل حاجة وحلويات كتيرة، وجابولي شيكولاتة وعصير، موجهة رسالة شكر للأطباء الذين حرضوا على علاجها.

وتابع أبانوب اسحق، خال مانويلا، إنهما أصيبًا بفيروس كورونا المستجد ودخلوا الحجر الصحى بمستشفى قها، مؤكدًا أن المعاملة كانت جيدة جدًا والمستشفى كانت مجهزة على أعلى مستوى والأطباء على قدر كبيرة من الكفاءة والرعاية للمرضى.

وأكد أن الأطباء كانوا يقدمون الدعم الطبي والنفسي الذي كان يقدمه الأطباء للمرضى كان كبير جدًا، مشيرًا إلى أن الأطباء والتمريض يبذلون اقصى جهدهم لعلاج المرضى ويسهرون على راحة المرضى ويعملون ساعات طويلة.

وأضاف الطاقم الطبى والتمريض يتعبون جدًا فى تلك الفترة، لافتًا إلى أنهما تلقيا اهتماما ورعاية على أعلى مستوى خلال تواجدهما فى الحجر الصحى، مشيرًا إلى أن الأسرة كلها أيبت بالمرض نتيجة لمخالطين لوالد مانويلا لأنه يعمل مرشد سياحى.

وقال، تلقيت اتصالا من وزارة الصحة، وأبلغوني أن النتيجة إيجابية ونتائج زوجتي وطفلتي إيجابية وعلينا التوجه فورًا لتلقى العلاج، فتم نقلي لحميات حلوان بينما طفلتي كانت في مستشفى قها بصحبة خالها».».

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