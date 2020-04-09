AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات الخميس

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:19 م
صدى البلد
Advertisements
احمد علام
سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الخميس  9-4-2020، تباينًا في السوق الإماراتي، وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدرهم الإماراتي:

سعر الدرهم الإماراتي اليوم
سجل سعر الدولار الأمريكي = 3.67 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.27 دولار أمريكي

سجل سعر الجنيه المصري = 0.23 درهم إماراتي فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 4.27 جنيه مصري

سجل سعر  اليورو = 3.99 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.25 يورو

سجل سعر الجنيه الإسترليني = 4.56 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.21 جنيه إسترليني

سجل سعر الدينار الكويتي = 11.82 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.084 دينار كويتي

سجل سعر الدولار الكندي = 2.61 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.38 دولار كندي

سجل سعر الدولار الأسترالي = 2.28 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.43 دولار أسترالي

سجل سعر الين الياباني = 0.03 درهم إماراتي، فيما سجل 1 الدرهم الإماراتي = 29.61 ين ياباني

سجل سعر الريال السعودي = 0.97 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي 1.02 ريال سعودي
 
سجل سعر  الجنيه السوداني = 0.06 درهم إماراتي، فيما سجل 1 الدرهم 14.97جنيه سوداني

سجل سعر 11 الريال القطري = 1.00 درهم إماراتي، فيما سجل الدرهم الإماراتي = 0.99 ريال قطري
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 16-3-2020

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 18-3-2020

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 19-3-2020

تعرف على سعر الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية

سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 23-3-2020

ترشيحاتنا

خالفا قرار غلق المساجد.. وزير الأوقاف ينهي خدمة مؤذن ويلغي تصريح خطيب مكافأة

فى ذكرى رحيل فؤاد خليل .. مأساته فى أيامه الأخيرة وجحود الوسط الفنى له

بشرى سارة لـ ليفربول.. حل سحري لإنقاذ الدوري الإنجليزي من الإلغاء

سموم كارثية.. هانى الناظر يحذر من غسل الخضراوات بهذه المادة.. فيديو

وداعا لالتهاب المفاصل بدون أدوية.. 5 حيل مذهلة

مع ساعات الحظر الجديدة.. النقل تعلن تعديل مواعيد قطارات السكة الحديد | تفاصيل

AdvertisementS

رفع الحجر الصحي عن 12 أسرة بقريتي القيس وابوجرج بالمنيا

في عيد ميلادها.. صدمة زواج وطلاق شمس من لاعب الزمالك

أخبار الرياضة.. أحمد فتحي يلمح لـ إمكانية التجديد لـ الأهلي.. شوبير يثير الجدل بشأن حسام حسن

200 مليون جنيه ومضاعفة الإعانات الشهرية.. هكذا يساهم بيت الزكاة في محاربة كورونا

مع ساعات الحظر الجديدة.. النقل تعلن تعديل مواعيد قطارات السكة الحديد | تفاصيل

ماذا يحدث للجسم عند تناول مزيج ماء البصل والليمون؟

نزول سيدنا عيسى من علامات الساعة .. وعلي جمعة يكشف مكان نزوله

وفاة نجل الفنان محمد رشدي بعد صراع مع المرض

إعلان قائمة المشروعات البحثية المطلوبة لتقييم طلاب المدارس اليوم.. وصدى البلد ينشر 12 معلومة عنها

تدخل عاجل من البرلمان بسبب رواتب عمال القطاع الخاص.. وزيادة المستفيدين من منحة الـ 500 جنيه

كارثة جديدة بسبب كورونا .. الصحة العالمية تدعو للتعامل بحذر مع القطط .. تفاصيل

ترقبوا إعلان جدول المشروعات البحثية لطلاب المدارس على موقع وزارة التربية والتعليم عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل تكاليف.. طريقة تحضير المطهر في المنزل لمواجهة وباء كورونا

للوقاية من كورونا.. فض 3 أسواق بقرى دمنهور

بـ شعر مبلل وروب .. الراقصة جوهرة تشعل إنستجرام