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اقتصاد

سعر صرف الريال السعودي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات الخميس

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:14 م
صدى البلد
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احمد علام
سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم،الخميس  9-4-2020، تباينًا في السوق السعودية.


ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الريال السعودي مقابل العملات العربيه والأجنبية، الخميس 9- 4 - 2020، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.


وسجل سعر 1 دولار أمريكي نحو 3.75 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.26 دولار أمريكي.


وسجل سعر 1 جنيه مصري نحو 0.23 ريال سعودي فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 4.17 جنيه مصري.


وسجل سعر 1 يورو نحو 4.08 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.24 يورو.


وسجل سعر 1 جنيه إسترليني نحو 4.67 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.21 جنيه إسترليني.


وسجل سعر 1 دينار كويتي نحو 12.10 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.08 دينار كويتي.


وسجل سعر 1 دولار كندي نحو 2.67 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.37 دولار كندي.


وسجل سعر 1 دولار أسترالي نحو 2.34ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.42 دولار أسترالي.


وسجل سعر 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي، فيما سجل 1 ريال سعودي 28.94 ين ياباني.


وسجل سعر 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.97 درهم إماراتي.


وسجل سعر 1 جنيه سوداني نحو 0.06 ريال سعودي، فيما سجل 1 ريال سعودي 14.63 جنيه سوادني.


وسجل سعر 1 ريال قطري نحو 1.03 ريال سعودي، فيما سجل الريال السعودي 0.96 ريال قطري.
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