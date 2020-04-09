الإمارات تصدر قرارًا ينظم عمل أسواق الأسماك بسبب أزمة كورونا

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية التعميم رقم /5/ لسنة 2020، بشأن تنظيم عمل المنشآت داخل أسواق الأسماك في إمارة أبوظبي، وذلك تماشيا مع الإجراءات والجهود الحكومية للوقاية من فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ ومنع انتشاره، لتوفير بيئة صحية وآمنة للمستهلكين، ومواصلة لجهودها المبذولة لتعزيز التدابير الاحترازية الرامية لتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع بالتنسيق والتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة البلديات والنقل والجهات التابعة لها وجمعية ابوظبي التعاونية لصيادي الأسماك.





ينطوي التعميم على جملة من الإجراءات والتدابير الوقائية التي تهدف من خلالها الهيئة للحد من الازدحام في جميع أسواق الأسماك في إمارة أبوظبي والحفاظ على التباعد الاجتماعي لرفع المستوى الصحي للعاملين فيها ومرتاديها إضافة إلى تنظيم عملها في هذه الظروف الاستثنائية لضمان استمرارية تقديم خدماتها للجمهور بصورة آمنة وصحيحة.





و حددت الهيئة دخول المستهلكين لأسواق الأسماك على فترتين، فترة صباحية تبدأ من 09:00 صباحا إلى 12:30 ظهرا، وفترة مسائية من 05:30 عصرا إلى 07:30 مساء.





وحددت الهيئة كذلك القدرة الاستيعابية لكل سوق والحد الأقصى لعدد المستهلكين حسب عدد " الدكك " الموجودة فيه بمعدل مستهلك واحد لكل دكتين، فالسوق الذي يحتوي على 30 دكة فإنه سيسمح بدخول 15 مستهلكا في آن واحد كحد أقصى على أن لا تتجاوز رحلة التسوق مدة 15 دقيقة للشراء و الخروج من السوق ومن ثم السماح لمجموعة آخرى بالدخول بالإضافة إلى التأكيد على هذه المنشآت بشأن ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة أثناء توصيل طلبات المنازل والمنشآت التجارية، وتوفير آلية مناسبة لحجز مواعيد الشراء ودخول السوق لتجنب الازدحام في منطقة الانتظار.





و فيما يتعلق بمزايدات الأسماك أكدت الهيئة أنه سيتم السماح بتنظيم المزايدات من الساعة 06:30 صباحا إلى الساعة 09:00 صباحا، ومنع المزادات الجماعية لتقتصر فقط على الطرق الفردية، بالإضافة إلى عزل منطقة المزايدات بموقع بعيد عن المستهلكين بحيث لا يسمح إلا بتواجد تجار الأسماك والبائع والدلال، مع مراعاة التزام كافة المتواجدين بالإجراءات الوقائية من حيث مسافة التباعد الآمنة على أن لا تقل عن /2.5 متر/ بين الأشخاص، ووضع الكمامات وارتداء القفازات.





وألزمت الهيئة من خلال التعميم إدارة هذه الأسواق بتطبيق إجراءات احترازية مكثفة كإحكام الرقابة على بوابات الدخول والخروج الخاصة بأسواق السمك بالتنسيق مع دوريات الشرطة بشكل مناسب لمنع دخول المستهلكين بشكل عشوائي و منع دخول الأشخاص غير المرتدين للكمامات مع توفير أجهزة لقياس درجات الحرارة للزوار قبل الدخول ومنع دخول أي زائر تزيد حرارته عن 37.5 درجة وتوفير القفازات للزائرين قبل الدخول، إلى جانب وضع مواد التعقيم عند بوابة الدخول والخروج وإلزام جميع الزوار بالتعقيم عند الدخول والخروج.





وشددت الهيئة على ضرورة توفير برنامج تعقيم فاعل للسوق والمرافق بشكل يومي باستخدام المواد المعتمدة قبل وبعد كل فترة بيع / صباحية و مسائية/ لضمان صحة وسلامة الأشخاص، والتزام جميع العاملين بالدكك بالاشتراطات الصحية لنشاط بيع وتجارة الأسماك والإجراءات الوقائية من خلال ارتداء الكمامات والقفازات خلال جميع أوقات العمل، ومنع الزائر من ملامسة المنتجات، وتنظيم وقت الانتظار وأعداد المستهلكين عند دكك تنظيف الأسماك ومراعاة مسافة لا تقل عن /2.5/ بين الأشخاص، إضافة إلى توفير التهوية المناسبة بالسوق والمرافق لضمان دخول هواء نظيف إلى الموقع.



