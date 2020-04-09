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محافظات

محافظ الغربية يأمر بفض سوق اخناواي.. صور

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:12 م
صدى البلد
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أحمد على

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته إلى المهندس إبراهيم فايد رئيس مجلس مركز ومدينة طنطا بالضرورة تشكيل لجنة إدارة هندسية وقسم الرقابة والمتابعة لفض سوق الخضروات والملابس بقرية إخناواي بمركز طنطا .


وجاء ذلك على الرغم من كافة التحذيرات والتنبيهات التي توجهها الحكومة للمواطنين بتجنب التواجد فى الأماكن المزدحمة خاصة الأسواق إلا أن ما يحدث فى قرية اخناواى بمركز طنطا يعد خرقا واضحا لكل هذه التعليمات حيث يتجمع الباعة بشكل شبه يومى فى سوق القرية الذي يقام بشكل منتظم يومي الاثنين والجمعة صباحا والأحد والخميس من بعد العصر. 


وأضاف العشرات من الأهالى أن السوق يقام بشكل عادي  على مساحة ٣٠٠ متر بشارع عرضه لا يتجاوز ٦ متر أمام مستشفى اخناواى وحتى مدرسة اخناواى ودوار العمدة ويجمع العديد من التجار والمزارعين من أكثر من ٢٠ قرية محيطة بالبلد مما يهدد صحة المواطنين ويعد فرصة لانتشار الوباء الذي سوف يؤدي لكارثة تطول أكثر من ٢٠ بلدة مرة واحدة.


وناشد  الأهالى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والمسئولين  بأهمية سرعة التدخل لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة حيال الموقف لتأمين أرواح المواطنين .

محافظ الغربية يأمر بفض سوق اخناواي.. صور
محافظ الغربية يأمر بفض سوق اخناواي.. صور
محافظ الغربية يأمر بفض سوق اخناواي.. صور
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