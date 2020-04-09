لو أنت عامل باليومية.. اعرف موعد ومكان استلام منحة الـ 500 جنيه

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة استعدت بكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا خاصة ما يتعلق بالحد من التجمعات.





وكشف الدكتور عمرو طلعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح عبر فضائية اكسترا نيوز، عن تخصيص 600 منفذ بالمدارس ومراكز الشباب لصرف منحة العمالة غير المنتظمة والتى تقدر ب مليون و600 أل ف فرد وذلك بدءًا من الأحد المقبل.





وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن صرف منحة العمالة غير المنتظمة ستتم عن طريق تقسيمها لعدة شرائح وفقأ للفئة العمرية.



