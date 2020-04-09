لو أنت عامل باليومية.. اعرف موعد ومكان استلام منحة الـ 500 جنيه

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة استعدت بكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا خاصة ما يتعلق بالحد من التجمعات.
وكشف الدكتور عمرو طلعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح عبر فضائية اكسترا نيوز، عن تخصيص 600 منفذ بالمدارس ومراكز الشباب لصرف منحة العمالة غير المنتظمة والتى تقدر بمليون و600 ألف فرد وذلك بدءًا من الأحد المقبل.
وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن صرف منحة العمالة غير المنتظمة ستتم عن طريق تقسيمها لعدة شرائح وفقأ للفئة العمرية.
وطالب الدكتور عمرو طلعت، المواطنين بعدم التزاحم امام مكاتب البريد والمدارس ومنافذ صرف منحة العمالة غير المنتظمة إلا عقب استلام العامل رسالة نصية على الرقم الهاتف المسجل لدى الوزارة لحضوره واستلام مبالغة المستحقة.