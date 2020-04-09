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محافظات

شملت 54 نائبا.. محافظ الجيزة يصدر أكبر حركة لنواب رؤساء الأحياء المراكز والمدن

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:16 م
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
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محمد الصاحى
أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اكبر حركة تكليف لنواب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والتي شملت تكليف 54 نائبا للعمل بكافة قطاعات المحافظة . 

وجاء قرار محافظ الجيزة لضخ دماء جديدة بالأحياء والمراكز والمدن تتماشي مع خطط المحافظة خلال الفترة المقبلة والتي تأتى على رأسها إزالة تعديات ومخالفات المباني والالتزام بخطوط التنظيم بالشوارع وأحداث طفرة بمنظومة النظافة من خلال المتابعات الميدانية لأعمال رفع المخلفات والتيسير علي المواطنين في تقديم خدمات افضل .

 وأكد راشد أنه سيتم عمل تقييم دورى لأداء القيادات التى تم تكليفها للتأكد من قيامهم بالأعمال المنوطة لهم على أكمل وجه وأحداث أضافه ميدانية يلمسها المواطنين . 

وضمت حركة نواب رؤساء الاحياء والمراكز والمدن كلا من هانى عبد الحميد ومحمد احمد واسامه عبد العال لحي الوراق و رمضان عبد الرحمن وامير عباس واحمد محمد لحي شمال الجيزة و سمير مصطفى وزينهم احمد واحمد ابراهيم لحي العجوزة و احمد عبد الهادى ومحمود محمد وعاطف عبد الرحيم لحي الدقي.

كما شملت الحركة،  سيد عبد الله واسامه كمال لحي بولاق الدكرور و رمضان كامل وامجد مصطفى وخالد نصر لحي الهرم و سمير محمد واحمد محمد عبد الفتاح وعادل السيد لحي العمرانية محمود محمد ومحمد عبد الحكيم وايمن احمد لحي الطالبية و اسلام زهران وعماد حمدى واحمد ابراهيم لحي جنوب الجيزة و عادل مصطفى ونصر ربيع ومحمود محمد لمركز ومدينة منشاة القناطر و خالد السيد وشكرى محمد وهيثم رضا لمركز ومدينة اوسيم و مبروك البيومى ومصطفى عبد الله وسعيد محمد لمدينة كرداسة و صلاح عبد الفتاح وتوفيق جمال واحمد سعيد لمركز ومدينة أبو النمرس.

كما شملت الحركة، مجدى محمد وولاء مكاوى وعمران رزق لمدينة الحوامدية و صلاح محمد ونبيل قدرى واسراء عبد التواب لمركز ومدينة البدرشين و على محمود واحمد على وعلى احمد لمركز ومدينة أبو العياط و محمد عبد الشافى وعصام حسنى وسيد طه لمركز ومدينة الصف و سمير عشرى ومحمد عبد التواب واحمد مصطفى عويس لمركز ومدينة أطفيح و عادل مرضى محمد لمركز الواحات البحرية.

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