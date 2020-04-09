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محافظات

إزالة الأبراج السكنية المقامة على الأراضي الزراعية في المنيا

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:15 م
صدى البلد
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ايمن رياض
قال اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، إنه سيتم إزالة جميع الأبراج السكنية المقامة على الأراضي الزراعية، وصادر لها قرارات إزالة، مشيرًا أنه لا استثناءات من تطبيق القانون.

جاء ذلك خلال جولة مفاجأة لمتابعة تنفيذ عدد من قرارات الإزالة بطريق المنيا الزاوية، التابع للوحدة المحلية لنزلة حسين بمنطقة شرق النيل.


رافق المحافظ خلال الحملة، اللواء إيهاب البطراوى مساعد مدير أمن المنيا، ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا.


وكلف المحافظ، رئيس مدينة المنيا بعمل حصر شامل للمباني والأبراج المخالفة بمنطقة شرق النيل والصادر لها قرارات إزالة للبدء في تنفيذ أعمال الإزالة الفورية لها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مشددا على التعامل مع المخالفين بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها في المهد.


وأضاف المحافظ، أن تلك الحملات مستمرة وبشكل دوري، للتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها للحفاظ على الأرض الزراعية، إعلاءا للصالح العام وصونا لحق الدولة، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.


وكان المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد طالب المحافظين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة، وفرض سيادة القانون والانضباط، واستعادة حقوق الدولة كاملة، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة، موجهًا بضرورة أن تتم الإزالات وفق ضوابط حاسمة، وتطبق على جميع المخالفين، والتنسيق على مدار اليوم مع مديري الأمن والجهات المعنية بالإزالات بالمحافظة فيما يخص هذا الملف الهام، الذى يوليه رئيس الجمهورية أهمية قصوى خلال الفترة الحالية، فلن نسمح بعودة مبان عشوائية ومخالفة مرة أخرى، أو عودة تعديات المواطنين مرة أخرى على أراضي وممتلكات الدول مراكز المنيا تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضي.


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