مياه المنيا تعقم الأماكن العامة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيرس كورونا

قال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أن الادارة العامة للشئون الادارية وقطاع المعامل بالشركة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا قامت بتعقيم عدد من الاماكن العامة داخل المدينة وذلك حسب خطة التعقيم الموضوعة حيث تم تعقيم حي غرب مدينة المنيا وشارع٦ اكتوبر والشوارع الجانبية وطه السبع وسكه تله ومضرب الرز وتعقيم جامع التوحيد بعمارة الإيواء.





وفى مركز ابوقرقاص تم تعقيم وتطهير مصنع السكر والمبانى الادارية والسكنية بالمصنع ومدرسة حتشبسوت وشارع النظام وذلك بالتعاون بين فرع الشركة بأبو قرقاص مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابو قرقاص





كما شهد مركز ملوى تعقيم وتطهير الميادين والاماكن المزدحمة بمدينة ملوى حيث تم تعقيم محطة السكة الحديد بملوى وحى شرق المدينة وذلك بالتعاون بين فرع الشركة بملوى والوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى.