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فن

كارول سماحة تواصل كتابة أغنيتها الجديدة قصة حياتي على المسرح‬⁩

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:24 م
كارول سماحة
كارول سماحة
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آيه عاطف
تواصل الفنانة كارول سماحة، كتابة أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "قصة حياتي على المسرح‬⁩" خلال الفترة الحالية.

وقالت كارول من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام": "حاليا وخلال ⁧‫#الحجر_المنزلي‬⁩ عم كمل كتابة أغنية سبق بدأت كتابتها السنة الماضية وعنوانها: ⁧‫#قصة_حياتي_عالمسرح‬⁩ أغنية تخصني جدا".

وتابعت: "هي في نفس الوقت إهداء لكل فنان حقيقي يعشق المسرح وبعيش مشاعر مزدوجة لحظة وقوفه على المسرح، بتسمعوها بالألبوم الجديد ان ان شالله ".

يذكر أن طرحت كارول سماحة، مؤخرًا فيديو كليب أغنية "مش هعيش" عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "يوتيوب"، وحققت نجاحا كبيرا جدًا فور طرحها.
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