كارول سماحة تواصل كتابة أغنيتها الجديدة قصة حياتي على المسرح‬⁩

تواصل الفنانة كارول سماحة، كتابة أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم " قصة حياتي على المسرح‬⁩" خلال الفترة الحالية.





وقالت كارول من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام": " حاليا وخلال ⁧‫#الحجر_المنزلي‬⁩ عم كمل كتابة أغنية سبق بدأت كتابتها السنة الماضية وعنوانها: ⁧‫#قصة_حياتي_عالمسرح‬⁩ أغنية تخصني جدا".





وتابعت: "هي في نفس الوقت إهداء لكل فنان حقيقي يعشق المسرح وبعيش مشاعر مزدوجة لحظة وقوفه على المسرح، بتسمعوها بالألبوم الجديد ان ان شالله ".



