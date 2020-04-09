بعد مد حظر التجول.. طلاب الجامعات يطالبون بحسم مصير الترم الثاني .. رسائل طمأنة من التعليم العالى .. والأكاديميون: نقدم كل ما لدينا فى المنصات الالكترونية

- بعد مد حظر التجول .. ما مصير الترم الثاني بالجامعات

- التعليم العالى:

توفير المنصات الإلكترونية مجانا للطلاب لتسهيل الدخول

- طلاب الجامعات المصرية يطالبون بالاكتفاء بما تم دراسته وعمل بحث





قال الدكتور محمد الطيب المتحدث بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تم توفير المنصات مجانا للطلاب لتسهيل الدخول لها في ظل أزمة كورونا.



وأوضح أن الوضع الحالي اضطررنا للجوء إلى لمنظومة التعليم عن بعد، وأن الوزارة مطلعة على كل ما يعوق الطلاب وتعمل على تسهيل كافة الإجراءات لهم لضمان استكمال الفصل الدراسي الثاني.



وأضاف الطيب في تصريح لموقع صدى البلد، أنه حتى نهاية شهر مارس كانت إحصائيات الوزارة تؤكد أن نسبة التواصل للطلاب تتعدى الـ75%، موضحا إن الوزارة تقوم برصد أمرين مهمين الأول نسبة تحميل المقررات على منصات التعليم الإلكتروني والتي تفوق حاليا 90% كنسبة إجمالية على مستوى الـ27 جامعة حتى نهاية شهر مارس، ونسبة التواصل على المنصات يفوق الـ 75% .



وأشار إلى أن الوزارة تعمل بكل جهدها علي زيادة التواصل فليس من الشرط أن يكون هناك تقصير من الجامعات وأعضاء هيئة التدريس إنما قد يكون الطالب لم يتواصل، مشيرا إلى أن مقترح عمل أبحاث بدلا عن بعض الامتحانات هي مجرد تخمينات من الطلاب ولكن لا مانع في أن تكون ضمن المقترحات التي يدرسها المجلس الأعلى للجامعات.



كما أردف إلى أن وزارة التربية والتعليم من السهل عليها استخدام القنوات التليفزيونية لطرح المناهج إلا أن الجامعات بها 460 كلية كل كلية بها عدد من البرامج والتخصصات ولا يوجد قنوات قادرة على استيعاب هذا الكم من البرامج الدراسية.



وأكد أنه لم يصدر بعد قرار بتحديد شكل الامتحان للفصل الدراسي الثاني حتى الآن، مضيفا: "نحن ملتزمون بقرارات المجلس الأعلى للجامعات التي صدرت في 21 مارس الماضي كما أنه في حالة انعقاد دائم لدراسة كافة السيناريوهات وسيتم الإعلان عنها في حينه طبقا المستجدات الوضع المعلن يوميا وحتى الآن، كما أن الامتحانات في موعدها المقرر".



بعد قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، بمد فترة تعليق الدراسة، حتى يوم 23 من أبريل الجاري، وكذلك مد فترة حظر التجول لتلك المدة. مازال يتساءل عدد من طلاب الجامعة عن مصيرهم من تلك الأزمة الحالية.وعلى الجانب الآخر، قال محمد أحمد، الطالب بكلية التجارة جامعة بني سويف، وممثل صوت طلاب مصر، إنه حتى الآن لم يستمع أحد إلى مطالبهم، لافتا إلى أن تصريح المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي، حول استمرار التعليم الإلكتروني، وتنظيم الامتحانات في موعدها أشعرتهم بالإحباط.وأضاف ممثل صوت طلاب مصر، لـ"صدى البلد"، أن وزير التعليم العالي الدكتور عبد الغفار، كان قد صرح مؤخرًا بأن 25% من طلاب الجامعات المصرية، لم يتمكنوا من الدراسة الإلكترونية، مطالبًا إياه بحل تلك المشكلة، أو القيام بعمل استفتاء على الإنترنت لمعرفة رأي الطلاب فيه.وفي نفس السياق، قال اللواء مصطفى كمال الدين عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه تواصل مع وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، بخصوص مطالب إلغاء الامتحانات الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا أن الوزارة لديها عدد من المقترحات التي يتم دراستها وتأتي في صالح الطلاب أولا لكن من يحددها الظروف المستجدة بخصوص فيروس كورونا.وأضاف كمال الدين في تصريح خاص، لـ "صدى البلد"، أن الأيام القادمة ومع مكافحة الدولة للوباء، ستحدد شكل الامتحانات سواء لطلاب الكليات النظرية أو العملية.وأشار عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى صعوبة تنفيذ جميع المطالب التي ينادي بها الطلاب من الاكتفاء ببحث أو الاكتفاء بما تم دراسته حتى 15 مارس الماضي، موضحا أن الوزارة بها متخصصون ليس لديهم أي أهداف سوى مصلحة الطالب.وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، امس الأربعاء، بمد فترة تعليق الدراسة، حتى يوم 23 من أبريل الجاري، وكذلك مد فترة حظر التجول لتلك المدة.ومن جانبه، قال الدكتور أسامة السيد عميد كلية تربية نوعية جامعة عين شمس إن الكلية قامت برفع أكثر من 98%من المحاضرات وسط تفاعل كبير من الطلاب مضيفا أن الكلية مستعدة دائما لأي قرار يصدر من المجلس الأعلي للجامعات منوها ان يوجد خطط أساسية وأخرى بديلة وهي أن مواعيد الامتحانات ستجري في موعدها حسب قرار المجلس الأعلى للجامعات وهي 29 مايو 2020 ولكن نسعى دائما للحفاظ على الطلاب ومصالحهم.وأضاف الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية تربية جامعة عين شمس، إنه بناءً على ما تتخذه الدولة من إجراءات احترازية للوقاية في البلاد وحتى إشعار آخر، يحرص المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى دائما وأبدا لمصلحة الطالب ومراعاة الظروف التي نمر بها وتعي تماما المشاكل التى تواجه الطلاب من خلال التعلم عن بعد .وأكد الدكتور ماجد أبو العينين، في تصريحات لـ "صدى البلد"، على أن الطلاب تتطمن لجميع القرارات التي يتخذها المجلس الأعلى منوها لا يضار طالبا من قرارات المجلس الأعلى للجامعات مشيرا إلى استمرار التدريس بنظام عن بعد، ويقوم الأستاذ برفع محاضراته على الموقع الرسمي بالتنسيق مع وحدة الخدمات التكنولوجية ووكيل الكلية لشئون الطلاب، بالإضافة إلى مشاركة قيادات الكلية في التوعية بعدم استباق الأحداث وعدم الانسياق وراء الشائعات وأخذ المعلومات من مصدر رسمي مسئول وأخذ الحيطة والحذر وتنفيذ تعليمات الوقاية الطبية بدقة لمن تستدعي الضرورة حضورهم.وأوضح أن الكلية تقوم بجميع الإجراءات الاحترازية وتطبق جميع قرارات المجلس الأعلى للجماعات وتحول التعليم التقليدي إلى التعلم عن بعد بشأن جميع الطلاب حتى طلاب الدراسات العليا.وكان عدد من طلاب الجامعات المصرية، قد قاموا بإنشاء صفحة على موقع التواصل على فيسبوك، للتواصل والمطالبة، بإلغاء الفصل الدراسي الثاني، والاكتفاء بما تم دراسته قبل 15 مارس الماضي، والاكتفاء بعمل بحث، على أن يتم دراسة المواد العملي للكليات العملية في فصل الصيف أو بداية العام المقبل.