فيديوجراف.. قرارات مهمة من مجلس الوزراء السعودي للمواطنين





استعرض مجلس الوزراء السعودي على التطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي جائحة كورونا، والجهود الدولية المبذولة تجاه تطويقها والحد من انتشارها.





ونستعرض المزيد من التفاصيل عن قرارات مجلس الوزراء السعودي لدعم القطاعات المتضررة من ازمة كورونا من خلال الفيديوجراف التالي.

عقد مجلس الوزراء السعودي اجتماعا عبر الشبكة الافتراضية اطلع خلالها على فحوى اتصالات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، ودولة رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي.