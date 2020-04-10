باحثو مصر في مواجهة كورونا.. البحث العلمي المصري تكثف جهودها لمواجهة الوباء .. مبادرات وتحديات كبرى تطلقها الأكاديمية لدعم مشروعات جديدة

أكاديمية البحث العلمي تطلق الهاكاثون المصري الافتراضي الأول لمكافحة فيروس كورونا

التعليم العالي: ننتج 100 طن يوميا من المواد المطهرة لمقاومة كورونا.

البحث العلمي: مستمرون في استقبال الراغبين في المنح.. وإذاعة ورش العمل أونلاين









قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن الأكاديمية أطلقت عدة مبادرات حانة للمشاركة في التخلص من فيروس كورونا، حيث دعت جميع باحثين مصر لابتكار طرق جديدة للتغلب عليه وكان آخر هذه المبادرات مبادرة الهاكاثون المصري الافتراضي لمكافحة فيروس كورونا المستجد (هاكاثون ضد الوباء) بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الصحة والسكان.













وأضاف "صقر "، أن المبادرة هدفها الاول هو استخدام مهارات الشباب لإيجاد حلول تكنولوجية لمواجهة كورونا ، وخاصة بعد ما سببه وباء كورونا من أضرار اقتصادية كبرى ، في وقت قليل، موضحا أن المبادرة ستتبنى أكثر من 120 مشروع مش شباب الباحثين في مختلف المجالات البحثية، وستقدم لهم الدعم الفني والمادي، بينما تبلغ إجمالي الجوائز المقدمة 500 الف جنية.









وأشار إلى أن باب التسجيل مفتوح حتى غدا لاستقبال الأفكار والمشروعات البحثية منصة بنك الابتكار المصري التابع لأكاديمية البحث العلمى، حيث تهدف التحديات البحثية التي أطلقها بنك الابتكار إلي وجود حلول تكنولوجية لمواجهة كورونا من أجهزة تعقيم و تطبيق جديد يمكن استخدامه لمواجهة كورونا.









أوضح أن الجوائز المالية التي الأكاديمية نقد بـ40 الف جنيه للفائز الأول والفائز الثاني 30 ألف جنيهًا، الثالث 20 ألف جنيهًا، كما سيتم عمل عقود لتطبيق الأفكار وتحمل تكلفتها كاملة.













وفي سياق متصل أكد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن الأكاديمية مازلت تستقبل الباحثين الراغبين في التقدم للمنح داخل وخارج مصر عن طريق الموقع الرسمي للأكاديمية فلم تتوقف عن استقبالهم منذ بدء أزمة كورونا في مصر ، مشيرا إلى أن ما توقفت عنه هو الاختلاط المباشر بالجمهور من مؤتمرات وورش العمل والبرامج التدريبية .













واضاف "صقر"، أن التسجيل ببرامج الأكاديمية مازال مستمرا بينما الورش التدريبية يتم تقديمها ضمن منظومة التعليم عن بعد بواسطة الموقع الرسمي للأكاديمية.









وتابع رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا: " جميع برامج الأكاديمية لم تتأثر بسبب أزمة كورونا لأن التقديم بها اونلاين لذا فيمكن أن نقول إن الأمور علي ما يرام فيما يخص الأكاديمية".









وأردف "صقر"، إلى أنه بالنسبة لمسابقات الأكاديمية لا يمكن استكمالها ولكن سيتم عمل مسابقات جديدة بعرض بعض التحديات والمشكلات ومن ثم نطلب بعض الحلول الابتكارية لحلها من خلال موقع الأكاديمية ويتم تقيم هذه الحلول ومن سيفوز على أساس علمي سيمنح جائزة وتتبنى فكرته لتنفيذها.













كما لايزال باب التسجيل مفتوح لتلقى الأفكار والمقترحات المبتكرة على منصة بنك الابتكار المصري التابع لأكاديمية البحث العلمى.









ويأتى ذلك في ظل معاونة الدولة فى إيجاد تكنولوجيات محلية بديلة لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ستمنح جائزة مالية للفائز الأول قدرها 40 ألف جنيهًا، والفائز الثاني 30 ألف جنيهًا، والفائز الثالث 20 ألف جنيهًا.

وسيتبع ذلك توقيع الأكاديمية وشركة الأكاديمية عقودا مع أصحاب الأفكار الفائزة للبدء في التطبيق والانتاج التجريبي ثم التسويق وستوفر الأكاديمية التمويل اللازم بالكامل كمنحة من الدولة وستكون شروط العقد بموافقة أطراف التعاقد مع ضمان كامل لحقوق الملكية الفكرية وحقوق جميع الأطراف.









التقدم بالمقترحات والأفكار فقط من خلال الموقع الرسمي الخاص ببنك الابتكار المصري www.eib.eg

آخر موعد للتقدم يوم 10 إبريل 2020 طبقًا للشروط المعلنة علي الموقع.

ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالدكتورة منة الله مرسى- المدير التنفيذى لبنك الابتكار المصرى [email protected]

لا يمكن استقبال الأفكار والمقترحات عبر الإيميل ..





و للاطلاع على التحديين بالتفاصيل من خلال هذه الروابط:





https://bit.ly/3apsDzO





https://bit.ly/2QSdlvG













كما فعلت الأكاديمية بروتكولاتها مع المعهد القومي للبحوث البترولية الدكتور في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور ياسر مصطفى رئيس معهد البحوث البترولية.









وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة استطاعت من خلال عرض رئيس أكاديمية البحث العلمي بتفعيل التعاون مع المؤسسات البحثية الأخرى، في أن يكون لها دور في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد فقد وافقت الوزارة سريعا على تفعيل التعاون بين المعهد القومي للبحوث والأكاديمية وعهد البحوث البترولية.









وأضاف عبد الغفار خلال زيارته اليوم لمعهد البحوث البترولية، أنه من خلال الأساتذة والأطباء تم الوصول إلى كيفية تحويل هذه المواد بالمصانع إلى مواد معقمة ومطهرة تساعد في حل الأزمة وخلال أيام قليلة استطاع الباحثون الوصول إلى منتج مناسب لتنظيف الأسطح لمقاومة فيروس كورونا بعد تطابقه مع المواصفات العالمية.











