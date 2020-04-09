AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مجلس الوزراء: 1000 عيادة متنقلة من الصحة على المشروعات القومية .. فيديو

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:00 م
عمليات التعقيم
عمليات التعقيم
Advertisements
اسراء صبري
قال هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن هناك عددا كبيرا من فرق التعقيم التابعة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي قامت بتعقيم عدد من المشروعات القومية مثل مدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلي أن تلك الإجراءات الاحترازية يتم اتخاذها بهدف الحفاظ على المواطن.

وأوضح هانى يونس، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن مواقع المشروعات القومية بخير، لافتا إلي وجود بعض الشركات في العاصمة الإدارية الجديدة بدأت في استخدام بوابات التعقيم الذاتى.

وأشار المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إلي أن هناك إجراءات تقام داخل مواقع العمل للحفاظ علي العاملين مثل وجود مقياس لدرجات الحرارة علي بوابات المواقع وذلك من أجل التأكد من صحة وسلامه العاملين، كذلك خصصت وزارة الصحة 1000 عيادة متنقلة توزع على مواقع العمل.

ووأضاف"يونس"، أن هناك تنسيقا بين الهيئات ووزارة الصحة من أجل توفير رعاية صحية دائمة للعاملين بتلك الهيئات، لافتا إلى أن فعاليات افتتاح المشروعات تم تأجيلها ولكن العمل في المشروعات القومية مستمر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر تعقم المدارس والجامعات من فيروس كورونا.. صور

الإسكان: بدء تعقيم وتطهير مواقع مشروعات العاصمة الإدارية لمواجهة كورونا

وزير الإسكان: فرق لتطهير وتعقيم مواقع المشروعات بالعلمين الجديدة

الإسكان: لم نسجل إصابات بين العاملين في المشروعات .. وفحص طبي وتعقيم يومي بالمواقع

وزير الإسكان: بوابة تعقيم للعمال ضد كورونا فى مواقع العاصمة الإدارية

شركات المقاولات بالعاصمة الجديدة تقيم بوابة تعقيم للعمال.. شاهد

ترشيحاتنا

وزير التعليم لطلاب اللغات: اعملوا المشروعات البحثية بأي لغة المهم تعملوه

رفع الحجر الصحي عن 12 أسرة بقريتي القيس وابوجرج بالمنيا

صور قاسية.. تفحم 82 رأس ماشية في حريق هائل بالفيوم

مشهد حزين.. أم أمريكية تكفن ابنتها الممرضة لتتمكن من عناقها.. صور

ترقبوا إعلان جدول المشروعات البحثية لطلاب المدارس على موقع وزارة التربية والتعليم عبر هذا الرابط

شوبير: تجديد الأهلي لـ أحمد فتحي لا يتعارض مع مبادئ النادي

AdvertisementS

في عيد ميلادها.. صدمة زواج وطلاق شمس من لاعب الزمالك

رفع الحجر الصحي عن 12 أسرة بقريتي القيس وابوجرج بالمنيا

تعرف على محاور الأبحاث المتاحة لطلاب المرحلة الإعدادية.. وعدد كلمات البحث المطلوب

أخبار الرياضة.. أحمد فتحي يلمح لـ إمكانية التجديد لـ الأهلي.. شوبير يثير الجدل بشأن حسام حسن

التعليم تعلن رابط منصة البث المباشر للحصص الافتراضية.. وكلمة للوزير بعد قليل

كارثة جديدة بسبب كورونا .. الصحة العالمية تدعو للتعامل بحذر مع القطط .. تفاصيل

إصابة 31 حالة من الأطقم الطبية بمستشفى الزيتون التخصصي بكورونا

نزول سيدنا عيسى من علامات الساعة .. وعلي جمعة يكشف مكان نزوله

إعلان قائمة المشروعات البحثية المطلوبة لتقييم طلاب المدارس اليوم.. وصدى البلد ينشر 12 معلومة عنها

دفن نجل محمد رشدي في الولايات المتحدة لهذا السبب

ترقبوا إعلان جدول المشروعات البحثية لطلاب المدارس على موقع وزارة التربية والتعليم عبر هذا الرابط

200 مليون جنيه ومضاعفة الإعانات الشهرية.. هكذا يساهم بيت الزكاة في محاربة كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الشبيكة.. كارول سماحة تتألق بإطلالة هاف ستومك مثيرة للجدل

مفيش خصومات.. احذر شراء سيارة جديدة في هذه الأشهر

بـ باروكة مختلفة.. ويزو تتألق بلوك جديد على إنستجرام