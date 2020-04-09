مجلس الوزراء: 1000 عيادة متنقلة من الصحة على المشروعات القومية .. فيديو

قال هاني يون س ا لمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن هناك عددا كبيرا من فرق التعقيم التابعة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي قامت بتعقيم عدد من المشروعات القومية مثل مدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلي أن تلك الإجراءات الا حترازية يتم اتخاذها بهدف الحفاظ على المواطن.





وأ وضح هانى يونس، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن مواقع المشروعات القومية بخير ، لافتا إلي وجود بعض الشركات في العاصمة الإدارية الجديدة بدأت في استخدام بوابات التعقيم الذاتى.

وأشار ا لمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إلي أن هناك إجراءات تقام داخل مواقع العمل للحفاظ علي العاملين مثل وجود مقياس لدرجات الحرارة علي بوابات المواقع وذلك من أجل التأكد من صحة وسلامه العاملين، كذلك خصصت وزارة الصحة 1000 عيادة متنقلة توزع على مواقع العمل.





ووأضاف"يونس"، أن هناك تنسيقا بين الهيئات ووزارة الصحة من أجل توفير رعاية صحية دائمة للعاملين بتلك الهيئات، لافتا إلى أن فعاليات افتتاح المشروعات تم تأجيلها ولكن العمل في المشروعات القومية مستمر.