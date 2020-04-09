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اقتصاد

مسئولو مياه أسيوط يتابعون الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:07 م
صدى البلد
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احمد علام
عقد مسئولو شركة مياه الشرب والصرف بأسيوط والوادى الجديد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى  للمشروعات الجارى تنفيذها بأسيوط والوادى الجديد، وذلك باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس Video Conference ، وذلك فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المُتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  لشركة مياه أسيوط والوادي الجديد، أبرز جهود الشركة فى توفير كوب ماء نظيف للمواطنين، ومعالجة الصرف الصحي، مؤكدًا أن الشركة لا تدخر جهدًا فى تقليل الفاقد من كميات المياه التى تضخ للمواطنين، حيث خصصت الشركة فى خطتها المالية هذا العام 103 ملايين جنيه لتنفيذ أعمال الاحلال والتجديد ومد وتدعيم الشبكات، ودق آبار جديدة   وتنفيذ وصلات جديدة، للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاعى المياه والصرف الصحي.

كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى القائمة بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة بكافة مشتملاتها من (شبكات انحدار – محطات رفع – خطوط طرد – محطات معالجة غير تقليدية ) بعدد 7 قرى على مستوى محافظة أسيوط وتشمل ( المراونة – جزيرة قاو – الكوم الأحمر بمركز البدارى ) ( قرية المسعودى بمركز أبو تيج ) ( قرية نزلة باخوم بمركز ساحل سليم ) ( قرية عرمية الخضيري بمركز ديروط ) ( قرية الطوابية – بمركز الفتح ) بتكلفة 156.5 مليون شاملة أعمال التصميمات والإشراف على التنفيذ حتى الاستلام الابتدائي.

كما تم مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى بعدد  5  قرى بمحافظة الوادي الجديد ( درب الأربعين قرية 2 – الشيخ مرزوق – عائشة عبد الرحمن – علي ابن أبي طالب – الصحوة ) بإجمالي تكلفة تقديرية 75.5 مليون جنيه، وتم مناقشة المشروعات والمعوقات تمهيدًا لحلها مع الجهات المعنية. 

كما تم خلال الاجتماع التواصل مع بعض رؤساء شركات المياه والصرف وقيادات الشركة القابضة، سعيًا لتبادل الخبرات حول الإجراءات الاحترازية لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
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