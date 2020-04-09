AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

طلاب الصف الأول الثانوي بالبحيرة يؤدون الاختبار الإلكترونى لمادة اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:50 م
الدكتور محمد سعد
الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم
Advertisements
جمالات الدمنهوري
يؤدى اليوم الخميس طلاب الصف الأول الثانوي بالبحيرة الاختبارات الإلكترونية التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوى فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية فى سادس أيام الاختبارات التجريبية خلال الفترة من 12.00 ظهرا إلى 1.30 ظهرا ولمدة ساعة ونصف بمنازلهم.

وقال الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أنه من المقرر عقد الامتحانات فى يومها السابع يوم الاثنين المقبل الموافق 13 /4 /2020 فى مادة الرياضيات ولمدة ثلاث ساعات وفقا للجدول  المعلن سلفا لطلاب الصف الاول الثانوى بنطاق المحافظة والبالغ عددهم  30475 طالبا وطالبة منهم عدد 25678 انتظام و4797 خدمات.

بينما طلاب الصف الأول الثانوي العام منازل وعددهم 757 لن يؤدوا الاختبار التجريبي ومن المقرر أن تستمر الاختبارات التجريبية حتى الأربعاء 22 /4 /2020
وأكد على استمرار انعقاد غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم وغرف فرعية بجميع الإدارات التعليمية مع الإعلان عن أرقام تليفونات الغرف ومسئولى التطوير والمعنيين للتدخل الفورى وحل أى مشكلة قد تطرأ ومساعدة وتوجيه الطلاب الذين يقومون بأداء الاختبار التجريبى بالمنازل بعد أن تم تسليمهم جهاز التابلت وشريحة الاتصال الخاصة به.
   
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم أن الاختبار يهدف إلى تدريب طلاب الصف الأول الثانوي على شكل الامتحانات الإلكترونية وطريقة أداء الامتحان عبر التابلت والتأكد من انتظام عمل جميع الوحدات ودخول الطلاب على المنصة الإلكترونية ومواجهة أى مشاكل قد تحدث وتلافيها.

مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتصميم نموذج إلكترونى لتسجيل المشاكل التى تصادف الطلاب أثناء الاختبار وتسجيل المشكلات على هذا الرابط.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم: تمكين طلاب أولى ثانوي من التدريب عمليا على الاختبارات الإلكترونية

الأحد القادم..41 ألفا و998 طالبًا بالصف الأول الثانوي يؤدون الامتحانات التجريبية إلكترونيًا بالشرقية

بعد شكاوى التابلت والشريحة.. التعليم: يمكن حل امتحانات أولى ثانوي التجريبية من أي موبايل أو كمبيوتر

30 ألف طالب وطالبة يؤدون الإختبار الإلكتروني التجريبي بـ البحيرة

غرف عمليات البحيرة تابعت اليوم الأول من الاختبار التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى

طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون الاختبار التجريبي اليوم في اللغة الإنجليزية

ترشيحاتنا

مفاجأة.. فيروس كورونا سبب بطء الإنترنت في مصر.. تفاصيل

رئيس جامعة القاهرة يخصص 20% من راتبه والنواب والعمداء لصالح العمالة غير المنتظمة

زوجة محمود علاء توجه رسالة قاسية لـ مفبرك هجومها على الزمالك : انت قرد فاشل

مع ساعات الحظر الجديدة.. النقل تعلن تعديل مواعيد قطارات السكة الحديد | تفاصيل

اعتقاد خاطئ حول سورة يس شائع بين الناس .. أمين الفتوى يكشف عنه

هجمة مرتدة.. أحمد عز يخرج من السباق الرمضاني

AdvertisementS

في عيد ميلادها.. صدمة زواج وطلاق شمس من لاعب الزمالك

السيسي يوجه بالتوسع في رقعة استصلاح الأراضي لزراعة المحاصيل الاستراتيجية

أخبار الرياضة.. أحمد فتحي يلمح لـ إمكانية التجديد لـ الأهلي.. شوبير يثير الجدل بشأن حسام حسن

تعرف على محاور الأبحاث المتاحة لطلاب المرحلة الإعدادية.. وعدد كلمات البحث المطلوب

رفع الحجر الصحي عن 12 أسرة بقريتي القيس وابوجرج بالمنيا

إصابة 31 حالة من الأطقم الطبية بمستشفى الزيتون التخصصي بكورونا

التعليم تعلن رابط منصة البث المباشر للحصص الافتراضية.. وكلمة للوزير بعد قليل

إعلان قائمة المشروعات البحثية المطلوبة لتقييم طلاب المدارس اليوم.. وصدى البلد ينشر 12 معلومة عنها

وزير التعليم يعلن مفاجأة جديدة لطلاب الإعدادية والثانوية.. اعرف تفاصيلها الآن

نزول سيدنا عيسى من علامات الساعة .. وعلي جمعة يكشف مكان نزوله

كارثة جديدة بسبب كورونا .. الصحة العالمية تدعو للتعامل بحذر مع القطط .. تفاصيل

سوزوكي أرتيجا بسعر جديد خلال أبريل 2020| تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوزوكي أرتيجا بسعر جديد خلال أبريل 2020| تعرف عليه

كرتونة المحبة.. مساعدات من الكنيسة لمسلمي قرية الكشح في سوهاج | صور

بديل للكوافير.. 8 خطوات للعناية بـ الحواجب في الحجر المنزلي