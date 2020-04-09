طلاب الصف الأول الثانوي بالبحيرة يؤدون الاختبار الإلكترونى لمادة اللغة الأجنبية الثانية

يؤدى اليوم الخميس طلاب الصف الأول الثانوي بالبحيرة الاختبارات الإلكترونية التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوى فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية فى سادس أيام الاختبارات التجريبية خلال الفترة من 12.00 ظهرا إلى 1.30 ظهرا ولمدة ساعة ونصف بمنازلهم.







وقال الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أنه من المقرر عقد الامتحانات فى يومها السابع يوم الاثنين المقبل الموافق 13 /4 /2020 فى مادة الرياضيات ولمدة ثلاث ساعات وفقا للجدول المعلن سلفا لطلاب الصف الاول الثانوى بنطاق المحافظة والبالغ عددهم 30475 طالبا وطالبة منهم عدد 25678 انتظام و4797 خدمات.







بينما طلاب الصف الأول الثانوي العام منازل وعددهم 757 لن يؤدوا الاختبار التجريبي ومن المقرر أن تستمر الاختبارات التجريبية حتى الأربعاء 22 /4 /2020

وأكد على استمرار انعقاد غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم وغرف فرعية بجميع الإدارات التعليمية مع الإعلان عن أرقام تليفونات الغرف ومسئولى التطوير والمعنيين للتدخل الفورى وحل أى مشكلة قد تطرأ ومساعدة وتوجيه الطلاب الذين يقومون بأداء الاختبار التجريبى بالمنازل بعد أن تم تسليمهم جهاز التابلت وشريحة الاتصال الخاصة به.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم أن الاختبار يهدف إلى تدريب طلاب الصف الأول الثانوي على شكل الامتحانات الإلكترونية وطريقة أداء الامتحان عبر التابلت والتأكد من انتظام عمل جميع الوحدات ودخول الطلاب على المنصة الإلكترونية ومواجهة أى مشاكل قد تحدث وتلافيها.







مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتصميم نموذج إلكترونى لتسجيل المشاكل التى تصادف الطلاب أثناء الاختبار وتسجيل المشكلات على هذا الرابط



