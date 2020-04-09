مدرب الهلال السعودي يكشف حقيقة رحيله عن النادي

كشف الروماني رزفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال السعودي، حقيقة رحيله عن الزعيم خلال الفترة المقبلة، للعودة للتدريب في أوروبا.









وكانت تقارير تركية كشفت عن وجود رغبة لدى فناربخشة للتعاقد مع المدرب الروماني، خاصة بعد النتائج السلبية التي حققها النادي مؤخرا.





وقال لوشيسكو في تصريحات لوسائل الإعلام الرومانية، أنه يرفض تواجده في أوروبا مع أندية وسط الترتيب.









وتابع المدير الفني للهلال، أن سمعة المدربين الرومانيين في أوروبا غير جيدة، عكس نظرائهم البرتغاليين.









يذكر أن لوشيسكو أعلن تنازله عن نصف راتبه السنوي الذي يتقاضاه من الهلال في ظل الأزمة التي تعاني منها جميع الأندية في الوقت الحالي بسبب تداعيات فيروس كورونا.