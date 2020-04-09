AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب الهلال السعودي يكشف حقيقة رحيله عن النادي

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:40 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
كشف الروماني رزفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال السعودي، حقيقة رحيله عن الزعيم خلال الفترة المقبلة، للعودة للتدريب في أوروبا.


وكانت تقارير تركية كشفت عن وجود رغبة لدى فناربخشة للتعاقد مع المدرب الروماني، خاصة بعد النتائج السلبية التي حققها النادي مؤخرا.

 
وقال لوشيسكو في تصريحات لوسائل الإعلام الرومانية، أنه يرفض تواجده في أوروبا مع أندية وسط الترتيب.


وتابع المدير الفني للهلال، أن سمعة المدربين الرومانيين في أوروبا غير جيدة، عكس نظرائهم البرتغاليين.


يذكر أن لوشيسكو أعلن تنازله عن نصف راتبه السنوي الذي يتقاضاه من الهلال في ظل الأزمة التي تعاني منها جميع الأندية في الوقت الحالي بسبب تداعيات فيروس كورونا.
Advertisements

ترشيحاتنا

كيف تضمن قبول مشروعك البحثي من جانب وزارة التربية والتعليم؟.. الوزير يكشف 7 أسرار

إصابة 31 حالة من الأطقم الطبية بمستشفى الزيتون التخصصي بكورونا

رغم انتهاء الشتاء.. مصر تشهد أمطارا ورياحا محملة بالأتربة غدا

دفن نجل محمد رشدي في الولايات المتحدة لهذا السبب

بـ شعر مبلل وروب .. الراقصة جوهرة تشعل إنستجرام

بـ باروكة مختلفة.. ويزو تتألق بلوك جديد على إنستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوزوكي أرتيجا بسعر جديد خلال أبريل 2020| تعرف عليه

كرتونة المحبة.. مساعدات من الكنيسة لمسلمي قرية الكشح في سوهاج | صور

بديل للكوافير.. 8 خطوات للعناية بـ الحواجب في الحجر المنزلي