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برلمان

أسعار البنزين الجديدة.. برلماني: تأجيل إعلان تسعيرة المواد البترولية بسبب كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 02:02 ص
البنزين
البنزين
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن سوق النفط يعيش حالة من عدم الاستقرار وتراجع كبير في أسعاره، بعد إن كان هناك ارتفاع مسبق، قبل أزمة فيروس كورونا.

وأضاف النائب عصام الفقي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن أزمة فيروس التي نمر بها حاليا، وتداعياتها، أدت إلى تأجيل إعلان الحكومة التسعيرة الجديدة للمواد البترولية.

وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، أن الأيام القليلة القادمة، سوف يكون هناك تسعيرة جديدة للمحروقات، متوقعا أن يكون هناك انخفاض ملحوظ، في ظل التراجع العالمي لأسواق النفط.

وكانت الجريدة الرسمية، قد نشرت قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في السادس من يوليو الماضي بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا 10% من سعر البيع الساري.

وتتضمن آلية التسعير التلقائي معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء.

وتضم ممثلين من كل من وزارة البترول والثروة المعدنية وممثلين من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص.
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