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محافظات

توقيع الكشف على المخالطين لمصابي فيروس كورونا بالأقصر..صور

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:43 م
وقيع الكشف على المخالطين
وقيع الكشف على المخالطين لمصابي فيروس كورونا
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شمس يونس
أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، أنه بناء على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان ، باعتبار تقصي المخالطين للحالات الإيجابية أولوية قصوى. 

قامت إدارة الترصد للأوبئة والأمراض المعدية والتى تعتبر أحد أهم أعمدة القسم الوقائي بوزارة الصحة والذي يعمل على مدار الساعة.

وأشارت مديرية الصحة، إلى أن قسم الترصد بصحة الأقصر بقيادة الدكتور أحمد أبو العطا يضم فرق مدربة ومجهزة من المراقبين الصحيين والمنتشرين بجميع أنحاء المحافظة، وقام  القسم بحصر وتقصي جميع الأفراد المخالطين للحالة المكتشفة عن قرب وخاصة بالسكن أو العمل وعمل بيان تفصيلي بهم وخطة توعية لتطهير المكان وكذلك إلزام العزل المنزلي الإجبارى. 

وتدريبهم على كيفية أخذ الاحتياطات اللازمة وطرق الحماية والوقاية الاحترازية لبقية الأفراد، حيث قامت تلك الفرق بزيارة المئات من المنازل المنتشرة في ربوع محافظة الأقصر لعمل التقصي والتوعية للعزل المنزلي .


كما تقوم تلك الفرق بشكل يومي بالمتابعة المنزلية لجميع الأفراد المخالطين من حيث الحالة الصحية والعلامات الحيوية وتطبيق وسائل الحماية والوقاية، ويتم التأكد من التزامهم بالعزل المنزلي لحماية الوسط المحيط بهم لحين التأكد من عدم  إصابتهم لمدة 14 يومًا، وتقوم الفرق بتوزيع مستلزمات وقاية شخصية علي جميع الأفراد طول فترة العزل.
توقيع الكشف على المخالطين لمصابي فيروس كورونا بالأقصر..صور
توقيع الكشف على المخالطين لمصابي فيروس كورونا بالأقصر..صور
توقيع الكشف على المخالطين لمصابي فيروس كورونا بالأقصر..صور
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