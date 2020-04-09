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أصل الحكاية

ضوابط جديدة لمستحقي الدعم بالسعودية.. تعرف عليها

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:37 م
حساب المواطن
حساب المواطن
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عبدالله قدري
أعلن برنامج حساب المواطن، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج السعودى،وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس.


وأعلن حساب المواطن، بدء تطبيق ضوابط جديدة لمعايير استحقاق الدعم، وأعلن تفاصيلها كاملة.


ولفت حساب المواطن إلى أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار عدد الأفراد ودخل الأسرة وأعمارهم.


وتضمنت التعديلات - حسب ما نشرته صحيفة عكاظ -  تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من مارس 2020، ويشمل ذلك من تقدم قبل ذلك التاريخ، ولم يستكمل إجراءات التسجيل، أو من لم تتم دراسة أهليته، ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين، حتى تتم مراجعة الضوابط مستقبلًا.


وأشار البرنامج إلى أنه سيتم ضم وتسجيل جميع الحالات المسجلة، وتمت دراسة أهليتها حتى دفعة مارس، فيما كان التسجيل متاحا في البرنامج منذ انطلاقه في ديسمبر 2017 حتى مارس 2020، ما أتاح المجال للمواطنين التسجيل والاستفادة من خدمات برنامج حساب المواطن.


وجاء من ضمن التعديلات، إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد تبلغ سنه 18عامًا أو أكثر، كون دعم الأسرة هدفا من أهداف البرنامج، وكذلك كون الأسرة تشترك في استهلاك الطاقة، حيث اتضح أن هناك فئات معينة من الأفراد المسجلين كمستقلين لا يستوفون معايير الاستحقاق لأنهم يسكنون مع أسرهم.


وطالب البرنامج المستفيد المستقل برفع أحد الإثباتات التالية (عقد إيجار موحد من منصة إيجار، صك ملكية السكن، مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما أُعطي الأفراد المستقلون مهلة شهرين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

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